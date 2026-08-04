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अशोक गहलोत बोले,' कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, बहुमत आने से कोई नहीं रोक सकता'

अशोक गहलोत ने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस में बड़ी सफलता हासिल करेगी.

Gehlot meeting party workers
कार्यकर्ताओं से मिलते गहलोत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
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जोधपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है. आने वाले चुनावों में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी. कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता. मीडिया वाले कितने भी सवाल पूछ लें, लेकिन हम सब एक हैं. मंगलवार को जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे बीच किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है. कोई छोटी–मोटी घटना होती है, तो शांत हो जाती है. हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है. चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला है. सब एक ही रहेंगे. गहलोत ने यह बात धारीवाल द्वारा उनको लेकर दिए गए बयान के सवाल के जवाब में कही. पूर्व मुख्यमंत्री अपने चार दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार को जयपुर के लिए रवाना हुए.

'मंत्रियों के दरवाजे बंद रहते हैं': पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में हालात बहुत चिंताजनक हैं. जनता की सुनने वाला कोई नहीं है. मंत्रियों के जयपुर में दरवाजे बंद रहते हैं. ऐसे में जनता की परेशानियां को कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री को यह नजर नहीं आता है क्या, उनको अपने सीएमओ में दरवाजे खोलने चाहिए. जनसुनवाई नहीं हो रही है. बहुत हालत खराब हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस में बड़ी सफलता हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि लोहावट में महिला की रात को सोते हुए हत्या हुई, सात दिन भी पता नहीं चल रहा हैं. पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई हैं.

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'क्यों नहीं बना रहे स्मारक': पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मानगढ़ आए थे. स्मारक के लिए काफी पड़ताल हुई थी. वहां मीटिंग की थी, मैं खुद वहां मौजूद था. बाद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर इसका निर्णय लेंगे. लेकिन अब संसद में जवाब आया है कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ में नहीं बनेगा. मेरा सवाल है कि क्यों नहीं बनना चाहिए. आजादी के लिए 1000–1500 भीलों ने कुर्बानी दी थी. उनका त्याग, बलिदान खत्म हो गया. भील हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं करेंगे.

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भाजपा विधायक–सांसदों पर आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के विधायक और सांसदों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस हमारी सरकार आएगी ही नहीं. उन्होंने नागौर के खींवसर विधायक को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 205 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है. इन पर पहले भी कमीशन के आरोप लग चुके हैं. केंद्रीय मंत्री ने सब्सिडी के 90 लाख रुपए उठा लिए थे. वापस जमा करने से क्राइम खत्म नहीं होता है. उदयपुर भाजपा विधायक पर आदिवासियों को बंधक बनाकर उनकी जमीन खरीदने के आरोप लग रहे हैं. मेरे पास लिखित में किसी ने भेजा है.

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'सिलिकोसिस वाले मरीज तड़प रहे हैं': गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस के मरीज तड़प रहे हैं. मैंने कई मरीजों से मुलाकात की है. दौसा की तरफ इस योजना में करप्शन होने की वजह से सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है. जिसकी वजह से मरीजों के उपचार रुक गए हैं. अगर कहीं कोई अनियमितता हो जाती है, तो पूरा सिस्टम बंद करने की कहां जरूरत है. इन मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब उनकी हालत खराब है. पूरे प्रदेश से सिलिकोसिस मरीजों की खराब स्थिति के समाचार सामने आ रहे हैं.

'राजस्थान में परंपराएं अच्छी रही हैं': गहलोत ने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक परंपराएं देश के अन्य राज्यों से अच्छी रही है. नेताओं का आपस में आना जाना रहता था. आजकल तो हालत बहुत खराब है. कोई किसी वरिष्ठ नेता के पास नहीं बैठता है. उनको लगता है कि उनके नंबर कट जाएंगे. विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती है. सरकार को चाहिए कि विपक्ष के लोग जो बात करते हैं, उन पर गौर किया जाए. अगर सरकार को लगता है कि हमारी बात या आंकड़े गलत हैं, तो साबित करें, कुछ नहीं करना अच्छी परम्परा नहीं है.

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