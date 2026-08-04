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अशोक गहलोत बोले,' कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, बहुमत आने से कोई नहीं रोक सकता'

जोधपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है. आने वाले चुनावों में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी. कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता. मीडिया वाले कितने भी सवाल पूछ लें, लेकिन हम सब एक हैं. मंगलवार को जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारे बीच किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है. कोई छोटी–मोटी घटना होती है, तो शांत हो जाती है. हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है. चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला है. सब एक ही रहेंगे. गहलोत ने यह बात धारीवाल द्वारा उनको लेकर दिए गए बयान के सवाल के जवाब में कही. पूर्व मुख्यमंत्री अपने चार दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार को जयपुर के लिए रवाना हुए.

'मंत्रियों के दरवाजे बंद रहते हैं': पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में हालात बहुत चिंताजनक हैं. जनता की सुनने वाला कोई नहीं है. मंत्रियों के जयपुर में दरवाजे बंद रहते हैं. ऐसे में जनता की परेशानियां को कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री को यह नजर नहीं आता है क्या, उनको अपने सीएमओ में दरवाजे खोलने चाहिए. जनसुनवाई नहीं हो रही है. बहुत हालत खराब हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस में बड़ी सफलता हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि लोहावट में महिला की रात को सोते हुए हत्या हुई, सात दिन भी पता नहीं चल रहा हैं. पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई हैं.

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'क्यों नहीं बना रहे स्मारक': पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मानगढ़ आए थे. स्मारक के लिए काफी पड़ताल हुई थी. वहां मीटिंग की थी, मैं खुद वहां मौजूद था. बाद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर इसका निर्णय लेंगे. लेकिन अब संसद में जवाब आया है कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ में नहीं बनेगा. मेरा सवाल है कि क्यों नहीं बनना चाहिए. आजादी के लिए 1000–1500 भीलों ने कुर्बानी दी थी. उनका त्याग, बलिदान खत्म हो गया. भील हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं करेंगे.

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