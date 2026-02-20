ETV Bharat / state

गहलोत बोले- बजट में पूरे मारवाड़ की उपेक्षा, रिफाइनरी को लेकर झांसा दे रही सरकार

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ की उपेक्षा की गई है. बजट ने पूरे राजस्थान को निराश किया है. शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मारवाड़ में हर जिले की अलग-अलग स्थित है. सूखे-अकाल पड़ते रहते हैं. ऐसे में कुछ योजनाओं को सरकार को हाथ में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार मारवाड़ के साथ उपेक्षा कर रही है. जोधपुर में 80 करोड़ का स्पोर्ट्स कंपलेक्स बंद पड़ा है. खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल रहा है. सुमेर लाइब्रेरी तैयार है, लेकिन बंद पड़ी है.

शहर के अस्पतालों के भवन तैयार हैं. वहां न तो डॉक्टर्स लगाए और न ही उपकरण लगाए गए हैं. रिफाइनरी को लेकर भी सरकार झांसा दे रही है. उद्घाटन की तारीखें बता रहे हैं. गहलोत ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस जीतेगी. एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गहलोत का स्वागत किया और नारेबाजी भी की.

गहलोत का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

इनके भरोसे लिफ्ट नहर का काम शुरू नहीं होता : गहलोत ने कहा कि यह तो अच्छा है कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर का तीसरा चरण हमने हमारे समय में 1400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू कर दिया था. अब वह काम धीमा कर दिया गया है. मैं उस समय केंद्र सरकार के भरोसे रहता तो यह काम अभी तक शुरू नहीं हो पता. जबकि इस तीसरे चरण से जोधपुर जिला आसपास के सैकड़ो गांव में पीने का पानी पहुंचेगा.

रेवेन्यू बढ़ रहा है तो जा कहां रहा है : पूर्व सीएम ने कहा कि बजट को लेकर जनता में आक्रोश भी है. एक तरफ सरकार कह रही है कि उनके राजस्व बढ़ रहा है. दूसरी ओर बुजुर्गों की पेंशन का भुगतान बकाया चल रहा है. बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूटी नहीं मिल रही है. विभागों में भुगतान नहीं होने से काम बंद हो गए हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है. रेवेन्यू हर वर्ष बढ़ता है, लेकिन बढ़ा हुआ रेवेन्यू कहां जा रहा है? जबकि सारे काम बंद हो गए हैं.