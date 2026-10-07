ETV Bharat / state

दिलचस्प - गहलोत बोले- पहले रंधावा जी आपके इंचार्ज थे, अब आप उनके हो...पायलट ने दिया ये जवाब

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक चली राजनीतिक खींचतान के बाद अब दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर दिलचस्प संवाद देखने को मिला. बुधवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में हुई टिप्पणी पर कमरे में मौजूद नेताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहौल कुछ देर के लिए खुशनुमा हो गया.

गहलोत के पहुंचते ही हुआ दिलचस्प संवाद: बैठक के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वॉर रूम में पहुंचे तो सचिन पायलट ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर इशारा किया और कहा कि अशोक गहलोत हम सबके "परमानेंट इंचार्ज" हैं. पायलट की इस टिप्पणी के बाद कमरे में मौजूद नेताओं के बीच हंसी का माहौल बन गया. पायलट ने गहलोत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि "आप हम सबके इंचार्ज हो और परमानेंट इंचार्ज हो." पायलट की इस बात पर गहलोत समेत कमरे में मौजूद अन्य नेता भी मुस्कुराते नजर आए. दोनों नेताओं के बीच हुई यह हल्की-फुल्की बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दरअसल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए. इस दौरान राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे.

गहलोत ने पायलट को लेकर रंधावा से की थी बात: इस दौरान अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा इंचार्ज थे, लेकिन अब पायलट रंधावा जी के इंचार्ज बन गए हैं. गहलोत के इस अंदाज पर कमरे में मौजूद नेताओं के बीच ठहाके लग गए. इसके बाद पायलट ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए गहलोत को सभी का परमानेंट इंचार्ज बता दिया. कुछ ही देर का यह संवाद अब राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन गया है.

PCC वॉर रूम में कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat Jaipur)

राजनीतिक गलियारों में चर्चा: गहलोत और पायलट के बीच यह संवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक मतभेद रहे हैं. हालांकि पिछले कुछ समय में दोनों नेता सार्वजनिक मंचों पर कई मौकों पर एक-दूसरे के प्रति सहज नजर आए हैं. बुधवार को PCC वॉर रूम में सामने आया यह वीडियो भी दोनों नेताओं के बीच बदले नजर आ रहे सार्वजनिक व्यवहार की झलक के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि दोनों नेताओं ने इस बातचीत को हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में ही रखा.

इसे भी पढ़ें- बड़ा बयान : बसपा विधायकों के विलय पर गहलोत बोले- हमने विधायक नहीं, विधायक दल मर्ज किया

पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों पर हुई बैठक: PCC वॉर रूम में आयोजित बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियां रहा. कांग्रेस संगठन की ओर से चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा की गई. बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बीच गहलोत और पायलट के बीच हुआ यह छोटा-सा संवाद बैठक से इतर चर्चा का प्रमुख विषय बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों नेताओं के बीच सहज बातचीत और मुस्कुराते हुए नजर आने के बाद कांग्रेस के राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

बैठक के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)

मीडिया से बोले गहलोत- देखो, हममें कोई गुटबाजी नहीं है: वहीं, कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "मुझे एक बात कहनी है. आप हमेशा पूछते हैं कि कांग्रेस में एकता नहीं है. आज आपने देख ली, सबमें एकता है. हम सब एकजुट हैं और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता. अगली बार आप यह नहीं पूछेंगे कि कांग्रेस में एकता नहीं है. यह पूरी एकता आपके सामने खड़ी है."

लंबे समय से चली आ रही है अदावत: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच साल 2020 के मानेसर घटनाक्रम के बाद से ही खींचतान चली आ रही है. दोनों नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी चले हैं, लेकिन अब दोनों ही नेताओं के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच माहौल बदल रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिल रही है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पार्टी को गुटबाजी का नुकसान पहले कई बार उठाना पड़ा है.

इसे भी पढ़ें- गहलोत बोले- निकाय चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी का जवाब जनता पंचायत चुनाव में देगी