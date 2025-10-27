ETV Bharat / state

SIR को लेकर बोले गहलोत, लोगों के मन में वोट का अधिकार छीने जाने की आशंका

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार रात अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज से 20 साल पहले भी SIR की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं उठी और न ही कोई आरोप लगे, इस बार क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने रवैया एक तरफा रहा है किसी को विश्वास में नहीं लिया. गहलोत ने कहा कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इन्होंने अचानक इससे शुरू कर दिया.

जयपुर: राजस्थान सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है. भाजपा ने जहां चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अनुचित बताया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में राजस्थान सहित 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनुचित है.

सबको मिला है वोट का अधिकार: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें अपने देश और संविधान पर गर्व होना चाहिए कि सबको वोट का अधिकार दिया है. हर देशवासी चाहेगा कि उसके वोट का अधिकार सुरक्षित रहे. हमें गर्व है कि जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से एससी- एसटी, ओबीसी, महिला सभी को वोट का अधिकार मिला, जबकि विकसित राष्ट्र माने जाने वाले अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार देने में 100 साल लग गए, क्योंकि वहां पर गोरे काले का भेद था. हर देशवासी चाहता है कि उसके वोट का अधिकार सुरक्षित रहे यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं.

गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग तो सत्ताधारी दल के साथ पार्टी बना हुआ है, इसलिए राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी से एफिडेविट क्यों मांग रहे हो?, राहुल गांधी तो यह बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधीन जो कमेटी है वहां पर वोटों की हेरा फेरी हो रही है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग चुनाव आयोग को ही शक की नजर से देख रहे हैं.