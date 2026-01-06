ETV Bharat / state

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बर्बरता, गहलोत ने जताई चिंता, केंद्र से दखल की मांग

जयपुर: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग करते हुए वहां की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश से आ रही हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की खबरें विचलित करने वाली हैं. महज 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या एवं वहां महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार मानवता पर कलंक हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 के उस दौर की यादें आज भी ताजा हैं, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने न केवल कूटनीतिक कड़ापन दिखाया था, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए थे. उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति तक की परवाह नहीं की, जिसने भारत के खिलाफ अपना सातवां बेड़ा रवाना कर दिया था.