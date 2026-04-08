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गहलोत बोले- रिफाइनरी 'इंतजारशास्त्र' का सबसे बड़ा चैप्टर, 7 साल देरी से पूरा हुआ

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- भाजपा सरकार की उदासीनता के चलते 37000 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 80 हजार करोड़ का हुआ.

Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Source : Gehlot X Account)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: पश्चिमी राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी का काम पूरा होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. इसे लेकर भाजपा ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी में हुई देरी को लेकर भाजपा और मोदी सरकार पर तंज कसा है.

गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी 'इंतजारशास्त्र' का सबसे बड़ा चैप्टर है, जो 7 साल देरी से पूरा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार शाम एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मुझे खुशी है कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन मुझे दुख भी है कि अगर हमारी सरकार नहीं बदलती तो यह प्रोजेक्ट कब का पूरा हो जाता. 5 साल पहले वाली भाजपा सरकार और 2 साल वर्तमान सरकार कुल 7 साल की देरी के बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ है.

37000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80 हजार करोड़ तक पहुंचा : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के समय पचपदरा रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 37000 करोड़ का था जो आज लगभग 80 हजार करोड़ का हो गया है. गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी बदलती रहती है, लेकिन जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए उससे पब्लिक का ही नुकसान होता है.

पूर्व सीएम ने कहा कि रिफाइनरी के साथ में ही पेट्रोल केमिकल प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना था. गहलोत ने कहा कि मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट के लिए हमने रीको को शुरू किया था. वहां पर पेट्रोल केमिकल की हजारों इकाइयां लगा सकेंगे इसे लेकर राजस्थान के लोगों को जानकारी कम है. इसमें क्या संभावना है, इसके लिए सरकार को एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा.

पढ़ें : PM मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण, राठौड़ ने कांग्रेस पर कसा तंज

गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों जानकारी नहीं होगी तो राजस्थान की बजाए बाहर के अधिकांश लोग आएंगे और अपने इकाइयां लगाएंगे जिससे राजस्थान के युवाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा. गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए.

तत्कालीन प्रधानमंत्री से किया था विशेष आग्रह : गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल के लिए हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से विशेष आग्रह किया था, तब दोनों राजस्थान आए थे और 2013 में इसका उद्घाटन किया था. तब से ही काम शुरू हो गया था मैंने भी चार-पांच बार मौके पर जाकर इसकी मॉनीटरिंग की थी.

सरकार बदलते ही बंद किया काम : गहलोत ने आरोप लगाया कि 2013 के बाद जैसे ही सरकार बदली तो भाजपा सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का काम बंद कर दिया, तब स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किया, पद यात्रा की. तत्कालीन विधायक मदन प्रजापत ने पद यात्रा की, तब दबाव में बड़ी मुश्किल से सरकार ने इसका काम शुरू किया था. गहलोत ने कहा कि आज काम पूरा हो गया है. इसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही मेरा मानना है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जनहित में है तो सरकार बदलने के बाद उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए.

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