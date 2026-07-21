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Delhi CJP Protest : युवाओं पर लाठीचार्ज पर भड़के गहलोत, बोले- दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- मोदी सरकार का पतन शुरू हो गया है. लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है सरकार.

Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 7:09 PM IST

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जयपुर: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली में मार्च निकाल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज को लेकर अब देश भर में आक्रोश है यह पक्षी दलों ने इस मामले में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह के जैसा है.

गहलोत ने मंगलवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ रहा है. दिल्ली में इकट्ठा हुए हजारों युवाओं को बर्बर तरीके से पीटा गया. उन पर लाठी चार्ज हुआ. दिल्ली पुलिस का इस तरह का रवैया नादिर शाह के जैसा है.

अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम-घूम कर दावा करते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो वो दावे करते हैं आज उसकी पोल खुल गई है कि किस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ मोदी सरकार कर रही है.

जनता का आक्रोश सड़कों पर : गहलोत ने कहा कि आज नौजवानों और बच्चों पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है. सरकार जिस तरह से सोच रही है, उससे कहीं ज्यादा आक्रोश आज देश की जनता में है. यही वजह है कि अब देश भर से लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का लाठी चार्ज किया गया है, उसे यह साफ है कि किस प्रकार के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए गए थे कि आंदोलन को कैसे कुचलना है.

साजिश के तहत हटाए बैरिकेड्स : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से आंदोलन स्थल से बैरिकेड्स हटाए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है. होना यह चाहिए था कि जब आंदोलन हो, तब बैरिकेड्स को और मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाए और बच्चे पार्लियामेंट तक पहुंच गए.

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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाद धरने पर बैठे, तब जाकर सरकार ने अपने एक मंत्री को उनसे बातचीत के लिए भेजा. गहलोत ने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी को छोटा मुद्दा नहीं है.

संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार का कब्जा : गहलोत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज मोदी सरकार का कब्जा है. न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है. SIR के जरिए वोट चोरी हो रहा है चुनाव आयोग किस प्रकार से अपनी भूमिका आगे अदा करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है. लाखों लोगों के वोट कट गए और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगली बार वोट डाल लेना. पूर्व मुख्यमंत्री ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मोदी सरकार के दबाव से बाहर निकाल कर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, उसे लेकर भी जनता में आक्रोश है.

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राजनाथ सिंह का बयान शर्मनाक : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही बयान दे चुके हैं कि इस्तीफा लेने की मोदी सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है. उनका यह बयान शर्मनाक और बेतुका है कि राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहे हैं.

मोदी सरकार का पतन शुरू : गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार का पतन शुरू हो चुका है. लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं. गहलोत ने कहा कि परिसीमन बिल के लिए जिस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, सांसद-विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर रख दी है.

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