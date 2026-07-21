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Delhi CJP Protest : युवाओं पर लाठीचार्ज पर भड़के गहलोत, बोले- दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा

जयपुर: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली में मार्च निकाल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज को लेकर अब देश भर में आक्रोश है यह पक्षी दलों ने इस मामले में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह के जैसा है.

गहलोत ने मंगलवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ रहा है. दिल्ली में इकट्ठा हुए हजारों युवाओं को बर्बर तरीके से पीटा गया. उन पर लाठी चार्ज हुआ. दिल्ली पुलिस का इस तरह का रवैया नादिर शाह के जैसा है.

अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम-घूम कर दावा करते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो वो दावे करते हैं आज उसकी पोल खुल गई है कि किस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ मोदी सरकार कर रही है.

जनता का आक्रोश सड़कों पर : गहलोत ने कहा कि आज नौजवानों और बच्चों पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, उसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है. सरकार जिस तरह से सोच रही है, उससे कहीं ज्यादा आक्रोश आज देश की जनता में है. यही वजह है कि अब देश भर से लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह का लाठी चार्ज किया गया है, उसे यह साफ है कि किस प्रकार के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए गए थे कि आंदोलन को कैसे कुचलना है.

साजिश के तहत हटाए बैरिकेड्स : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से आंदोलन स्थल से बैरिकेड्स हटाए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है. होना यह चाहिए था कि जब आंदोलन हो, तब बैरिकेड्स को और मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाए और बच्चे पार्लियामेंट तक पहुंच गए.