गहलोत का सवाल: यूपीए काल में मोदी के आंदोलन लोकतंत्र थे, आज युवाओं की आवाज अराजकता कैसे ?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- सत्ता परिवर्तन की मांग जनता का संवैधानिक अधिकार.
Published : October 16, 2026 at 4:17 PM IST
जयपुर: यूपीए सरकार-2 के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के दिए गए बयानों को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि तब नरेंद्र मोदी के आंदोलन लोकतंत्र थे तो अब युवाओं की आवाज अराजकता कैसे हो गई.
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2011 और 2013 के बयानों का वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार से पूछा कि जब भाजपा नेता तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन और सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे, तब वो लोकतंत्र था, लेकिन आज विपक्ष और युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उसे अराजकता क्यों बताया जा रहा है?
छह जून 2011 का श्री नरेन्द्र मोदी का भाषण देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि अगर उनके हाथ बंधे न होते, तो वे केन्द्र सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते। यह अराजकता की पराकाष्ठा थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2013 को श्री मोदी ने कहा कि जनता केन्द्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आक्रामक हो रही है। यूपीए सरकार के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार आज विपक्ष और युवाओं के लोकतांत्रिक आंदोलन पर अराजकता का आरोप लगा रहे हैं। एसआईआर में हुई अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने वाले विपक्ष के सवालों से लेकर युवाओं की आवाज तक, भाजपा हर मुद्दे पर बौखलाई हुई है। गलती स्वीकार कर देश के सामने स्थिति साफ करने की जगह भाजपा नेता विपक्ष और युवाओं पर हमले करने में लगे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात करना साजिश नहीं, जनता का संवैधानिक अधिकार है। 2014 से पहले लोकपाल पर अन्ना हजारे का आंदोलन, कालाधन पर बाबा रामदेव का आंदोलन, 2जी और कोलगेट जैसे मुद्दों के नाम पर सड़कों पर आंदोलन किए गए और दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाई गई। आज न अन्ना हजारे के लोकपाल का पता है और न ही कालाधन पर रामदेव बोल रहे हैं। 2जी और कोलेगेट जैसे आरोपों को अदालत ने खारिज कर दिया। इन सब बातों को आधार बनाकर 2014 से पहले क्या श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भाजपा नेता बदलाव की मांग नहीं कर रहे थे? तब वह लोकतंत्र था और आज वही मांग अराजकता हो गई? देश का युवा अपने रोजगार, भविष्य और अधिकारों पर सवाल पूछ रहा है। उसकी आवाज को अराजकता कहना उसकी चिंताओं का अपमान है। जिस विचारधारा से भाजपा आती है, उसे शायद यह समझ ही नहीं आता कि असहमति का सम्मान ही लोकतंत्र का मूल आधार है। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, वही सवाल देश के करोड़ों नागरिकों के मन में भी हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का भरोसा डगमगा रहा हो, तब जवाब देने की जगह सवाल पूछने वालों पर ही आरोप मढ़ना भाजपा की घबराहट दिखाता है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 16, 2026
6 जून 2011 को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि यदि उनके हाथ बंधे नहीं होते तो वे केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते. इसके बाद 20 दिसंबर 2013 को भी मोदी ने कहा था कि जनता केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आक्रामक हो रही है. गहलोत ने कहा कि उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ ऐसे बयान देने वाले भाजपा नेता आज विपक्ष और युवाओं के लोकतांत्रिक आंदोलनों पर सवाल उठा रहे हैं.
ज्ञानेश कुमार की बजाए विपक्ष पर हमला कर रही भाजपा : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि SIR में अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जैसे सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा विपक्ष पर हमले कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर बौखलाई हुई नजर आ रही है. गलती स्वीकार कर स्थिति स्पष्ट करने के बजाय विपक्ष और युवाओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन की मांग करना कोई साजिश नहीं, बल्कि जनता का संवैधानिक अधिकार है. जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करें.
2जी-कोलगेट और काला धन अब कहां है ? : पूर्व मुख्यमंत्री ने 2014 से पहले हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे, कालाधन के मुद्दे पर बाबा रामदेव और 2जी व कोलगेट जैसे मामलों को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई.
गहलोत ने सवाल किया कि क्या उस समय नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेता बदलाव की मांग नहीं कर रहे थे? उन्होंने कहा कि तब इन आंदोलनों को लोकतंत्र की आवाज बताया जाता था, लेकिन आज रोजगार, भविष्य और अधिकारों को लेकर सवाल पूछने वाले युवाओं की आवाज को अराजकता करार दिया जा रहा है.
उन्होंने अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन और बाबा रामदेव के कालाधन संबंधी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बड़े-बड़े वादे और दावे किए गए थे. गहलोत ने कहा कि आज 2जी, कोलगेट जैसे मुद्दे कहां है.
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युवाओं की आवाज दबाना उनकी चिंताओं का अपमान : गहलोत ने कहा कि देश का युवा अपने रोजगार, भविष्य और अधिकारों को लेकर सवाल पूछ रहा है. उसकी आवाज को अराजकता बताना उसकी वास्तविक चिंताओं का अपमान है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह होना जरूरी है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है. उन्होंने भाजपा की विचारधारा पर निशाना साधते हुए कहा कि असहमति का सम्मान करना ही लोकतंत्र का मूल आधार है. किसी भी सरकार को सवालों से घबराने के बजाय उनका जवाब देना चाहिए.
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालों का जवाब दे भाजपा : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, वे केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों के मन में भी ऐसे सवाल हैं. यदि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा डगमगा रहा है, तो जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए. गहलोत ने आरोप लगाया कि सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों पर ही आरोप लगाना भाजपा की घबराहट को दर्शाता है.