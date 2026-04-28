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गहलोत का आरोप- सेनेटरी नैपकिन में जमकर भ्रष्टाचार, इंफेक्शन का खतरा, जांच कराए सरकार

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: महिलाओं और बच्चियों को राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त सेनेटरी नैपकिन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार करके घटिया क्वालिटी के सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों के मेंस्ट्रुअल हाइजीन व सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 'उड़ान योजना' जैसी अभिनव पहल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी अब देशभर के स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश देकर इस दिशा में हमारे विजन की पुष्टि की है, लेकिन आज यह देखकर बेहद पीड़ा होती है नारी शक्ति को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा की हकीकत क्या है. पढ़ें : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का तंज-गहलोत की नजर में पायलट आज भी 'बच्चा'