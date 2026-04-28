ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप- सेनेटरी नैपकिन में जमकर भ्रष्टाचार, इंफेक्शन का खतरा, जांच कराए सरकार

अशोक गहलोत ने कहा- मातृशक्ति और बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर लापरवाही और भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है.

Ashok Gehlot
मीडिया से बात करते अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: महिलाओं और बच्चियों को राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त सेनेटरी नैपकिन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार करके घटिया क्वालिटी के सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों के मेंस्ट्रुअल हाइजीन व सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 'उड़ान योजना' जैसी अभिनव पहल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी अब देशभर के स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश देकर इस दिशा में हमारे विजन की पुष्टि की है, लेकिन आज यह देखकर बेहद पीड़ा होती है नारी शक्ति को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा की हकीकत क्या है.

पढ़ें : भाजपा अध्यक्ष राठौड़ का तंज-गहलोत की नजर में पायलट आज भी 'बच्चा'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो लगभग दो साल तक इस योजना को बंद रखा और अब वर्तमान भाजपा सरकार बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने की इस महत्वपूर्ण योजना में भ्रष्टाचार कर रही है. मानकों को ताक पर रखकर बच्चियों को ऐसे घटिया सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं, जिनसे उन्हें गंभीर इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है.

मामले की उच्च स्तरीय जांच हो : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मातृशक्ति और बेटियों के स्वास्थ्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह लापरवाही और भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है. सरकार अविलंब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे और प्रदेश की बच्चियों के लिए तुरंत उच्च गुणवत्ता के नैपकिन उपलब्ध कराए.

TAGGED:

ASHOK GEHLOT TARGETS BJP
CORRUPTION IN RAJASTHAN
QUESTION ON BJP GOVERNMENT
ASHOK GEHLOT QUESTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.