गहलोत की सलाह : बेटों को सरकार से दूर रखो, पता नहीं कब बदनामी करा देंगे
पूर्व मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा- दलाली वाले बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए.
Published : March 26, 2026 at 2:57 PM IST
जयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों को सलाह दी है कि वो अपने बेटों को सरकार से दूर रखें, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि बेटों ने कब उनकी और सरकार की बदनामी करा दी. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटों का दखल सरकार में बढ़ गया है. पता नहीं उन्हें सरकार में क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को अपने बेटों को सरकार से दूर रखना चाहिए तभी सरकार का भला होगा. बेटों को सरकार के नजदीक लेकर जाओगे तो बेटे बिगड़ जाएंगे. उनको दूर रखो, अच्छे संस्कार दो. गहलोत ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को सलाह देना चाहूंगा कि अपने बेटों को सरकार से दूर रखो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कब बेटे आपकी और आपकी सरकार की बदनामी करा देंगे. बदनामी मुख्यमंत्री की होगी, सरकार की होगी. हर जगह ऐसी चर्चा चलती रहती है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटे सरकार में दखल रख रहे हैं.
विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए : पूर्व मुख्यमंत्री ने ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता पर विदेश मंत्री के बयान पर भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी. 1965 की जंग में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा. कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी.
ऑपरेशन सिंदूर में भी उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उस वक्त तुर्की जैसे देश उसका साथ दे रहे थे. हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन आज अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उससे डायलॉग करवा रहे है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चुप है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर दलाली वाला बयान दिया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. विदेश मंत्री विदेश मंत्री होता है. कोई विदेश मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है, जो भाषण विदेश मंत्री ने दिया है. दलाली क्या होती है. मुझे लगता है कि विदेश मंत्री की जुबान फिसल गई होगी और अगर उन्होंने सोच समझकर यह सब बोला है तो उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए.
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देशभर में उनके बयान की आलोचना हो रही है. आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है. अगर दुनिया में कहीं शांति स्थापित करने की बात हो रही है और कोई देश उसमें मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं की शांति स्थापना हो. जिस तरह से दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है, शांति स्थापित होनी चाहिए और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है. यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आज भारत की स्थिति क्या हो गई है. हमारे समय में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने 90000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्म समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या-क्या नहीं बोला है. कभी कहते हैं कि मोदी उनके दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि मैं मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा. किसी देश का राष्ट्रपति एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है. ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को अगवा करवा ले और दुनिया का कोई मुल्क उसकी आलोचना नहीं करे.
गहलोत ने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश में गैस को लेकर जो स्थिति बनी है, उसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. अब सरकार मान रही है कि संकट की स्थिति है. प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में इस पर अपनी बात रखी है.
कोचिंग संस्थानों से सरकार की मिलीभगत : पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर कोचिंग संस्थानों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार के समय जो बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई थी, उन्हें यह सरकार शुरू नहीं कर रही है. हमने कोचिंग हब बनाया था, जिससे कि सभी कोचिंग संस्थान एक जगह चले जाएं और जयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने, लेकिन इस सरकार ने उन कोचिंग संस्थानों से पैसा ले लिया. अब शहर में कोचिंग संस्थानों के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है.
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इसीलिए हमने अभियान शुरू किया है. आईपीडी टावर के काम में भी देरी की जा रही है. सरकार ने अब जाकर घोषणा की है कि कोई भी 25 लाख का इलाज करा सकता है, लेकिन यही इलाज तो हमारी सरकार के समय भी चल रहा था. कोई भी व्यक्ति बेंगलुरु या किसी अन्य स्टेट के राज्य में जाकर इलाज करवा सकता है, लेकिन इसका फायदा प्राइवेट अस्पतालों ने उठाया है. जहां पर पब्लिक को नुकसान हुआ और अब जब हमने दबाव बनाया, तब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं.
राजस्थान में कानून का राज खत्म : पूर्व मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया है. आए दिन मर्डर और हत्याएं हो रही हैं. गहलोत ने कहा कि अकेले मार्च महीने में कई जगह हत्याएं हुई हैं. जयपुर में प्रोपर्टी डीलर की हत्या हुई. भरतपुर में ज्वैलर की हत्या हुई. चूरू में होटल में फायरिंग की घटना में होटल मालिक की हत्या हो गई. सिरोही माउंट आबू में 15 मार्च को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. बाड़मेर में व्यापारी की हत्या सरेआम कर दी गई.
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और गांव में भी उत्पीड़न हो रहा है. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया था, लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आते ही अनिवार्य एफआईआर को बंद कर दिया और कम आंकड़े दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं.