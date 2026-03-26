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गहलोत की सलाह : बेटों को सरकार से दूर रखो, पता नहीं कब बदनामी करा देंगे

जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों को सलाह दी है कि वो अपने बेटों को सरकार से दूर रखें, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि बेटों ने कब उनकी और सरकार की बदनामी करा दी. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटों का दखल सरकार में बढ़ गया है. पता नहीं उन्हें सरकार में क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को अपने बेटों को सरकार से दूर रखना चाहिए तभी सरकार का भला होगा. बेटों को सरकार के नजदीक लेकर जाओगे तो बेटे बिगड़ जाएंगे. उनको दूर रखो, अच्छे संस्कार दो. गहलोत ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को सलाह देना चाहूंगा कि अपने बेटों को सरकार से दूर रखो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कब बेटे आपकी और आपकी सरकार की बदनामी करा देंगे. बदनामी मुख्यमंत्री की होगी, सरकार की होगी. हर जगह ऐसी चर्चा चलती रहती है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटे सरकार में दखल रख रहे हैं. अशोक गहलोत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए : पूर्व मुख्यमंत्री ने ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता पर विदेश मंत्री के बयान पर भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं थी. 1965 की जंग में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा. कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी. ऑपरेशन सिंदूर में भी उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उस वक्त तुर्की जैसे देश उसका साथ दे रहे थे. हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन आज अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उससे डायलॉग करवा रहे है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी चुप है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर दलाली वाला बयान दिया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. विदेश मंत्री विदेश मंत्री होता है. कोई विदेश मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है, जो भाषण विदेश मंत्री ने दिया है. दलाली क्या होती है. मुझे लगता है कि विदेश मंत्री की जुबान फिसल गई होगी और अगर उन्होंने सोच समझकर यह सब बोला है तो उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए. पढे़ं : पूर्व सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा दरक रहा, भजनलाल कमेंट करने में व्यस्त देशभर में उनके बयान की आलोचना हो रही है. आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है. अगर दुनिया में कहीं शांति स्थापित करने की बात हो रही है और कोई देश उसमें मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं की शांति स्थापना हो. जिस तरह से दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी है, शांति स्थापित होनी चाहिए और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है. यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आज भारत की स्थिति क्या हो गई है. हमारे समय में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने 90000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्म समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था.