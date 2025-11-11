ETV Bharat / state

गहलोत का तंज, बोले- हमारी सरकार में भी मुख्य सचिव पंत का मन राजस्थान में नहीं लगता था

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के अचानक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर हलचल तेज है. सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंत के दिल्ली जाने को लेकर तंज कसा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के समय भी पंत का राजस्थान में मन नहीं लगता था. गहलोत ने मंगलवार शाम उदयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंत के दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश आ चुके हैं तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं. हम तो सुनते रहते हैं कि कभी भी जा सकते हैं, हट सकते हैं, क्योंकि इनका राजस्थान में मन नहीं लगता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी सरकार के समय भी अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, तब भी इनका यही रुझान रहता था कि मैं हमेशा दिल्ली रहूं. पता नहीं यह जो फैसला हुआ है, इसके बारे में या तो सरकार को मालूम होगा या खुद सुधांश पंत को मालूम होगा. गहलोत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) दिल्ली ब्लास्ट की गहराई से जांच हो : पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है. इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में घटना हुई है. गहराई से जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी. अब जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक ली है. मैं उम्मीद करता हूं कि सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आना जरूरी है, क्योंकि केवल इंक्वारी की बात करते हैं. इंक्वारी पूरी होती भी नहीं हैं. पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुईं हैं, जिनकी जांच पूरी होनी चाहिए थी. मैं उम्मीद करता हूं कि घटना दुखद है. निर्दोष लोगों का मारा जाना भी दुखद है.