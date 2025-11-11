ETV Bharat / state

गहलोत का तंज, बोले- हमारी सरकार में भी मुख्य सचिव पंत का मन राजस्थान में नहीं लगता था

दिल्ली ब्लास्ट पर गहलोत ने कहा- इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए. पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुईं, लेकिन उनकी जांच पूरी नहीं हो पाई.

Ashok Gehlot
मीडिया से बात करते अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 6:32 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 7:28 PM IST

जयपुर: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के अचानक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर हलचल तेज है. सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंत के दिल्ली जाने को लेकर तंज कसा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के समय भी पंत का राजस्थान में मन नहीं लगता था.

गहलोत ने मंगलवार शाम उदयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंत के दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश आ चुके हैं तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं. हम तो सुनते रहते हैं कि कभी भी जा सकते हैं, हट सकते हैं, क्योंकि इनका राजस्थान में मन नहीं लगता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारी सरकार के समय भी अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, तब भी इनका यही रुझान रहता था कि मैं हमेशा दिल्ली रहूं. पता नहीं यह जो फैसला हुआ है, इसके बारे में या तो सरकार को मालूम होगा या खुद सुधांश पंत को मालूम होगा.

गहलोत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

दिल्ली ब्लास्ट की गहराई से जांच हो : पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है. इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में घटना हुई है. गहराई से जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी. अब जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक ली है. मैं उम्मीद करता हूं कि सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आना जरूरी है, क्योंकि केवल इंक्वारी की बात करते हैं. इंक्वारी पूरी होती भी नहीं हैं. पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुईं हैं, जिनकी जांच पूरी होनी चाहिए थी. मैं उम्मीद करता हूं कि घटना दुखद है. निर्दोष लोगों का मारा जाना भी दुखद है.

पढ़ें : रिटायरमेंट से 13 महीने पहले मुख्य सचिव पंत का केंद्र में तबादला, उत्तराधिकारी की दौड़ में कौन-कौन...जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव में सब हथकंडे अपना रही है भाजपा : पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की हो रही वोटिंग को लेकर कहा कि बिहार में अच्छी वोटिंग हो रही है. 25 साल में सर्वाधिक वोटिंग इस बार हो रही है. अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग ट्रेनें भर-भरकर के बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं और हम यह भी सुन रहे हैं कि जो लोग बाहर से वोट डालने नहीं आए उनका वोट कैसे डलवाया जाए, यह तमाम तरह की हरकतें कर रहे हैं. इसकी सच्चाई भी जल्द सामने आएगी.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं समझदार होती हैं और वो निष्पक्ष वोट करेंगी और उनके 10 हजार के झांसे में नहीं आएंगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है. चुनाव प्रचार के बीच 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं. ऐसा हमने पहले कभी नहीं सुना है और महिलाओं को भी नहीं पता कि उनके खाते में पैसे जा रहे हैं.

गहलोत ने कहा कि जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लगती है तो बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, तब चुनाव आयोग ने उनके होर्डिंग उतार दिए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है. कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की ही जीत होगी.

