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गहलोत बोले- बंगाल जैसे चुनाव हर राज्य में हुए तो देश बर्बाद हो जाएगा, युवा अभी भी नहीं चेते तो भुगतेंगे

अशोक गहलोत ने कहा- 27 लाख वोटों को लेकर चुनाव आयोग की टिप्पणी उचित नहीं. दबाव में काम कर रहे हैं चुनाव आयोग और न्यायपालिका.

Ashok Gehlot Big Statement
मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 2:39 PM IST

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जयपुर: एसआईआर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा कि आज चुनाव आयोग मोदी सरकार और भाजपा का विभाग बनकर काम कर रहा है तो वहीं न्यायपालिका भी दबाव में है. बंगाल में 27 लाख वोटों पर जब तक फैसला नहीं हो होता, तब तक चुनाव आयोग को वहां पर चुनाव स्थगित करने चाहिए थे.

गहलोत ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 27 लाख मतदाताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगली बार वोट डाल देना यह टिप्पणी उचित नहीं थी. जनता के वोट डालने का अधिकार तो अभी था और उस अधिकार को छीना गया है. मैंने भी पहले कहा था और कई बुद्धिजीवियों ने भी कहा है कि जब तक 27 लाख वोटों का फैसला नहीं होता तब तक चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीने या 3 महीने के लिए चुनाव स्थगित करने चाहिए थे.

गहलोत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जयललिता ने वहां पर साड़ियां बंटवा दी थी, तब टीएन शेषन ने चुनाव स्थगित कर दिया था, लेकिन आज चुनाव आयोग भाजपा और मोदी सरकार का विभाग बनकर काम कर रहा है.

मैंने कभी किसी जज को फोन नहीं किया : गहलोत ने कहा कि आज न्यायपालिका पूरी तरीके से दबाव में काम कर रहा है जजों को सीधे फोन किए जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी जज को किसी के लिए फोन नहीं किया है. पहले मुख्यमंत्री के हाथ में जज बनाना होता था. मैंने भी आज से 20-25 साल पहले कई जजों के लिए सिफारिश की थी, लेकिन आज तक किसी को फोन नहीं किया क्योंकि न्यायपालिका का अलग औरा होता है. आज उनका मजाक बनाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को फोन करके उन पर दबाव बनाया जाता है. ईडी पर भी दबाव बनाया जाता है.

टीएमसी और माकपा के कार्यकर्ता लड़ाका : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल जैसे चुनाव अगर हर राज्य में होने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. ममता बनर्जी की पार्टी और माकपा तो लड़ाका थे. उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला किया, लेकिन जो भाजपा ने बंगाल में किया अगर यही अप्रोच लेकर वो हर राज्य में चले गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. क्योंकि हर राज्य में टीएमसी और माकपा की तरह लड़ाके नहीं हैं. भाजपा के लोग हर राज्य में अपने मन की करेंगे.

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बंगाल में केंद्र सरकार ने ढाई लाख अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर दिया, जबकि पूरे देश में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब 3 लाख अर्ध सैनिक बल तैनात किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस अधिकारी बंगाल जाकर वहां के प्रत्याशियों और मोहल्ले वासियों को धमका रहा है. गहलोत ने कहा कि बंगाल में क्या-क्या नाटक हुआ है, यह सब देखकर भी अगर युवा पीढ़ी नहीं चेती तो आने वाले वक्त में वह तकलीफ पाएंगे और भुगतेंगे. मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं कि देश हित को समझें.

क्या बीजेपी को वोट देने वाले ही हिंदू ? : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश हित में आज युवाओं को सोचना चाहिए. मैं उनके भले के लिए कह रहा हूं. नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य युवाओं का है. चाहे वो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए युवा ही क्यों न हों, लेकिन आज पूरा मुल्क चुप है. गहलोत ने कहा कि भारत में जो हो रहा है, राम के नाम पर होने दो. क्या पूरा देश राम भक्त नहीं है क्या, जो बीजेपी को वोट देते हैं वही हिंदू हैं. गहलोत ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% वोट मिले थे और 70% वोट उनके खिलाफ थे, तो क्या 70% वोट वाले हिंदू नहीं थे. इसलिए समय आ गया है कि युवाओं को अब आगे आना चाहिए.

उड़ान योजना को फिर से लागू करे सरकार : वहीं, स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को सेनेटरी नैपकिन देने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सेनेटरी नैपकिन सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था और महिलाओं के लिए भी किया था. महिलाएं पहले कपड़ा यूज करती हैं, जिससे कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है. गहलोत ने कहा कि सरकार बदलने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है. मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उड़ान योजना को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि अमीर महिलाएं तो सेनेटरी नैपकिन खरीद सकती हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए यह योजना वरदान साबित होगी और उनकी बीमारी का खर्च भी बचेगा.

गहलोत ने सिलिकोसिस बीमारी को लेकर कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है, जब तक पीड़ित को ऑक्सीजन लगाया तब तक वो जिंदा है, उसके बाद नहीं. जहां पर भी माइनिंग का काम होता है वहां पर मजदूरों को यह बीमारी हो जाती है. उन्होंने कहा कि पहले लोग टीवी के नाम पर इसका इलाज कर देते और उनकी मौत हो जाती थी. कई सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जब इस मामले को हमारी सरकार में उठाया तो हमने उसकी जांच करवाई थी तो यह एक अलग बीमारी निकली और तब हमने इसके लिए पैकेज जारी किए थे.

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पुलवामा और पहलगाम मामले में आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई : पूर्व मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी हादसे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से 24 घंटे पहले हादसा हो जाता है और किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है. वहां पर ट्रायल चल रहा था. मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो 15 दिन पहले जाकर ट्रायल देखते और उसके बाद प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते. प्रधानमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा. इसका देश भर में अच्छा संदेश नहीं गया, लेकिन चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो. दोनों ही जिम्मेदारी से भागती हैं. गहलोत ने कहा कि पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स रास्ते में आ गया. वहां 40 जवानों की हत्या हो गई. पहलगाम में 26 लोगों की मौत हो गई, लेकिन दोनों ही मामलों में अभी तक किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है.

गड्ढों और सड़कों की नहीं हो रही मरम्मत : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गड्ढों और सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है. एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोटा में गड्ढे में गिरने से मौत हो गई. वो प्रिंसिपल थे, इसलिए उनका मामला सामने आ गया, लेकिन प्रदेश भर में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर लोग लोगों के फ्रैक्चर हो जाता है. चोट लग जाती है. अकेले जयपुर में ही 500 से ज्यादा नाले ऐसे हैं जिनमें से केवल 100 में ही मरम्मत का काम हुआ है, क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने काम रोक दिया. सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है. गहलोत ने कहा कि इस सरकार में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है.

पंडित नेहरू की विदेश नीति को सबने सराहा : अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि पंडित नेहरू की विदेश नीति को सबने सराहा है. उनके बाद 14 प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी उनकी विदेश नीति से छेड़छाड़ नहीं की. अटल बिहारी वाजपेई जब विदेश मंत्री बने थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि देश के लिए पंडित नेहरू की विदेश नीति की जरूरत है. गहलोत ने कहा कि आज मोदी सरकार की विदेश नीति की बात की जाए तो एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है.

ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के साथ चीन-तुर्की जैसे देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ. रूस हमारा मित्र राष्ट्र था, लेकिन अब उससे भी हमारे संबंध ठीक नहीं हैं. बांग्लादेश की आजादी के समय अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेज दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह नहीं की. आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री और हमारे देश के लिए कुछ भी बोल देते हैं. कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं कभी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं.

कभी वो भारत के लिए टिप्पणी करते हैं, यह उचित नहीं है. मोदी सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और पंडित नेहरू की जो विदेश नीति थी उसे ही दोबारा लागू करना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति विदेश नीति पर निर्भर करती है. क्योंकि आज ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है. इंटरनेट के जरिए किस देश में क्या हो रहा है, सब सामने आ जाता है.

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