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4 लाख नौकरियों के दावे पर गहलोत का वार, बोले- स्थायी भर्ती के नाम पर युवाओं को थमा रहे संविदा की नौकरी

अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में सरकारी भर्तियों के स्वरूप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक तरफ प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ स्थायी पदों पर होने वाली भर्तियों को संविदा में बदलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. गहलोत ने इसे युवाओं के सपनों पर बड़ा हमला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है.