4 लाख नौकरियों के दावे पर गहलोत का वार, बोले- स्थायी भर्ती के नाम पर युवाओं को थमा रहे संविदा की नौकरी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- कांग्रेस ने 1.10 लाख संविदाकर्मियों को नियमित करने की खोली थी राह.
Published : November 18, 2026 at 5:35 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सरकारी भर्तियों के स्वरूप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक तरफ प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ स्थायी पदों पर होने वाली भर्तियों को संविदा में बदलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. गहलोत ने इसे युवाओं के सपनों पर बड़ा हमला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
गहलोत ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस सरकार ने संविदाकर्मियों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाए थे और करीब 1 लाख 10 हजार कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खोला था. कांग्रेस सरकार संविदा नौकरी को स्थायी बनाने का काम कर रही थी, लेकिन भाजपा सरकार स्थायी नौकरी को ही संविदा में बदल रही है. यह सरकार की रोजगार नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
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45 हजार पदों पर संविदा भर्ती का मुद्दा उठाया : पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 10 विभागों की 20 भर्तियों में करीब 45 हजार पदों को स्थायी की जगह संविदा आधार पर भरने का फैसला किया है. उनका कहना है कि इन भर्तियों की घोषणा के समय इन्हें स्थायी भर्ती के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब इनके स्वरूप में बदलाव किया जा रहा है. इनमें सफाई कर्मचारियों के करीब 24,700 पद, नर्सिंग ऑफिसर के करीब 3,000 पद, जूनियर तकनीकी सहायक के 2,600 पद और आयुष अधिकारी व सीएचओ के करीब 5,000 पद शामिल हैं.
पुराने संविदाकर्मियों का नियमितीकरण भी नहीं हुआ : गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को आज तक नियमित नहीं कर पाई है. वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ और अब नई भर्तियों में भी युवाओं को संविदा पर नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है. सरकार एक ओर बड़े-बड़े रोजगार के दावे करती है. दूसरी ओर स्थायी रोजगार के अवसर सीमित कर रही है.
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सरकार से पूछे तीन बड़े सवाल : गहलोत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब स्थायी पदों पर भर्ती का वादा किया गया था तो उन्हें संविदा पदों में क्यों बदला गया? स्थायी सरकारी नौकरी की उम्मीद में वर्षों तक तैयारी करने वाले युवाओं को संविदा पर नौकरी देने का फैसला किस आधार पर लिया गया? पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा कब पूरा होगा? उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के इन सवालों का जवाब देना चाहिए.