गहलोत बोले- शिक्षा विभाग में डेढ़ लाख पद खाली, क्या भर्तियों का वादा भी जुमला था ?
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा- भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सभी पद 1 साल में भरने का वादा किया था.
Published : July 29, 2026 at 3:15 PM IST
जयपुर: प्रदेश में शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती नहीं होने से जहां शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो वहीं कई शिक्षकों को दो-दो विषय पढ़ाने पढ़ रहे हैं. अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा विभाग में डेढ़ लाख से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं. सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 1 साल में सभी पद भरने का वादा किया था, ढाई साल बाद भी इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है. क्या यह भी एक चुनावी जुमला था.
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र 2023 के पृष्ठ 33 पर लिखित वादा किया था- "हम शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्पित हैं।" आज सरकार को ढाई वर्ष से अधिक हो गए हैं और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़कर लगभग डेढ़ लाख पहुंच गया है। अकेले व्याख्याता के…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 29, 2026
गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र 2023 के पृष्ठ 33 पर लिखित वादा किया था, "हम शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को एक वर्ष के अंदर भरने के लिए संकल्पित हैं." आज सरकार को ढाई वर्ष से अधिक होवो गए हैं और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का आंकड़ा बढ़कर लगभग डेढ़ लाख पहुंच गया है. अकेले व्याख्याता के 51,073, वरिष्ठ अध्यापक के 24,384 एवं प्राचार्य के 15,921 पद खाली हैं.
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हमारी सरकार ने की थी रिकॉर्ड भर्तियां : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भजनलाल सरकार के शासन में शिक्षा विभाग का ये हाल है कि एक-एक शिक्षक दो-तीन कक्षाएं संभाल रहा है. विज्ञान-गणित-अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई ठप है और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है. हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड भर्तियां कर युवाओं को नियुक्तियां दीं. भाजपा सरकार बताए- संकल्प पत्र का यह "पवित्र साध्य" कब पूरा होगा या यह भी जुमला ही था? प्रदेश के बच्चों के भविष्य से यह खिलवाड़ अक्षम्य है.