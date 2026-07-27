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पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द, गहलोत बोले- किस आधार पर लिया फैसला, श्वेत पत्र जारी करे सरकार

गहलोत ने कहा कि भूमि आवंटन की अमानत राशि जमा कराने के बावजूद सरकार ने आवंटन निरस्त कर दिए. साथ ही गहलोत ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किस आधार पर भूमि आवंटन के फैसला रद्द किए गए हैं, इस पर भी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को की गई 300 से अधिक भूमि आवंटन के मामलों को राज्य की भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया है. इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

पूर्व सीएम गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न विभागों में समाजों, संस्थाओं एवं जनकल्याणकारी प्रयोजनों के लिए किए गए 300 से अधिक भूमि आवंटन भाजपा सरकार ने रद्द कर दिए हैं. इनमें से अधिकांश संस्थाओं द्वारा अमानत राशि जमा कराने के बावजूद आवंटन निरस्त कर दिए गए.

जन सुविधाओं के लिए की गई थी जमीन आवंटित : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये आवंटन किसी पार्टी के नहीं, बल्कि गांव-ढाणी से पढ़ने आने वाले बच्चों के हॉस्टल, सामाजिक संस्थाओं एवं जनसुविधाओं के लिए थे. इन्हें रद्द करना समाजों का अपमान एवं युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है. इससे समाजों में भयंकर आक्रोश है.

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भाजपा कार्यालयों के लिए सरकार के पास जमीनों की कमी नहीं : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विडंबना देखिए, इसी सरकार के पास भाजपा के नए प्रदेश मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के लिए जमीनों की कोई कमी नहीं है. वहां आवंटन की फाइलें दिन-रात दौड़ रही हैं. क्या राजस्थान की जमीन सिर्फ भाजपा के दफ्तरों के लिए है, पिछड़े समाजों, हमारे बच्चों के लिए नहीं है? क्या इन Gen-Z बच्चों को भाजपा गंभीरता से नहीं लेती है? सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि किन-किन आवंटनों को, किस आधार पर रद्द किया गया. बदले की भावना से किए गए ये सभी निर्णय तुरंत वापस लिए जाएं और सभी आवंटन पुन: बहाल किए जाएं.