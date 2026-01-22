OMR शीट घोटाले पर गहलोत ने उठाए सवाल, तो राजेंद्र राठौड़ ने किया पलटवार, कहा, 'तब कांग्रेस की सरकार थी'
पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला किया है.
Published : January 22, 2026 at 2:45 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा उठाया, तो पलटवार में बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उतर आए. राठौड़ ने गुरुवार को X करते हुए कहा कि उनका यह ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटालों से लेकर पेपर लीक तक की गंभीर घटनाएं हुईं. आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में युवाओं के सपनों और उनके भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया गया और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पूरी तरह नदारद रही.
19 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक: राठौड़ ने आगे लिखा कि आरोप लगाने वालों का कहना है कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच, जब अशोक गहलोत स्वयं राज्य की कांग्रेस सरकार के मुखिया थे, तब राजस्थान में 19 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. इन घटनाओं की गूंज न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुनाई दी. उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया. आरोपों में यह भी कहा गया है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में नेटबंदी का रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने में सरकार विफल रही. बार-बार पेपर लीक और गड़बड़ियों के चलते लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
श्री @ashokgehlot51 जी, आपका यह ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आपके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटालों से लेकर पेपर लीक तक की घटनाएं हुईं और आपने युवाओं के सपनों, उनके अरमानों की बोलियां लगा-लगा कर उन्हें ठगने का काम किया गया था।— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) January 22, 2026
वर्ष 2018–23 के बीच जब आप स्वयं कांग्रेस सरकार के… https://t.co/v1xXnRBbDd
पढ़ें: एसओजी खुलासे के बाद सियासत तेज, गहलोत बोले- 2024-25 परीक्षाओं की जांच करवाएं मुख्यमंत्री
'ओएमआर शीट घोटाला कांग्रेस सरकार का': उन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट घोटाला पूर्व गहलोत सरकार के दौरान का है. लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा—3 फरवरी 2019, कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा—3 मार्च, 2019, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018—16 जनवरी 2019 में घोटाला हुआ. इन तारीखों का हवाला देते हुए राठौड़ ने कहा कि ये खुद इस बात की गवाही देती हैं कि ओएमआर शीट घोटाला कांग्रेस सरकार के समय हुआ. जिन आरोपियों को अब एसओजी ने गिरफ्तार किया है, वे पांच साल तक कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थापित कैसे रहे? गहलोत शासनकाल में भी एसओजी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति की भारी कमी दिखाई दी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा भजनलाल सरकार ने एसओजी को पूरी छूट दी है ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हर दोषी तक पहुंचा जा सके.