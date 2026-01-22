ETV Bharat / state

OMR शीट घोटाले पर गहलोत ने उठाए सवाल, तो राजेंद्र राठौड़ ने किया पलटवार, कहा, 'तब कांग्रेस की सरकार थी'

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा उठाया, तो पलटवार में बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उतर आए. राठौड़ ने गुरुवार को X करते हुए कहा कि उनका यह ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटालों से लेकर पेपर लीक तक की गंभीर घटनाएं हुईं. आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में युवाओं के सपनों और उनके भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया गया और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पूरी तरह नदारद रही.

19 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक: राठौड़ ने आगे लिखा कि आरोप लगाने वालों का कहना है कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच, जब अशोक गहलोत स्वयं राज्य की कांग्रेस सरकार के मुखिया थे, तब राजस्थान में 19 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. इन घटनाओं की गूंज न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुनाई दी. उस समय विपक्ष में रही बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया. आरोपों में यह भी कहा गया है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में नेटबंदी का रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने में सरकार विफल रही. बार-बार पेपर लीक और गड़बड़ियों के चलते लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.