जैसलमेर में गरजे गहलोत, बोले- मोदी राज में मेरी सरकार गिराने की हुई थी कोशिश, लेकिन जनता के आशीर्वाद से बचे
किसान संवाद एवं पंचायतीराज चुनाव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने जैसलमेर पहुंचे पूर्व सीएम. कही ये बड़ी बात...
Published : October 18, 2026 at 7:49 PM IST
जैसलमेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. गहलोत बोले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. मोदी शासन में विभिन्न राज्यों में दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को तोड़कर सरकारें गिराने के प्रयास किए गए. गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद से बच गई.
किसान संवाद एवं पंचायतीराज चुनाव कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने रविवार को यहां आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए भाजपा पर दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने के आरोप लगाए. गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए. गहलोत रविवार को दो दिन के दौरे पर स्वर्णनगरी आए.
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निकाय चुनाव में बेईमानी: गहलोत ने पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हालिया निकाय चुनाव में कई जगह अनियमितताएं, बेईमानी और गुंडागर्दी दिखी. कई जगह वार्डों की सीमाओं में बदलाव कर छोटा-बड़ा किया गया. असम का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि ऐसे कदम राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं. जनता को ऐसे प्रयास समझने चाहिए. चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए. लोकतंत्र में जनता को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.
सीएम को किया आगाह: सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि जैसलमेर में अकाल के हालात चिंताजनक हैं. पश्चिमी राजस्थान को हर वर्ष अकाल और सूखे की मार झेलनी पड़ती है. इस बार भी स्थिति गंभीर है. ऐसे में किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. जैसलमेर में भाजपा का विधायक होने के बावजूद क्षेत्रीय मांगें दरकिनार की जा रही है. ऐसा शासन पहले कभी नहीं देखा. कांग्रेस कार्यकाल में कई बार अकाल और सूखे के हालात बने, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने में कमी नहीं रखी. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चेताया कि समय रहते अकाल राहत से जुड़े कार्य शुरू करें अन्यथा हालात बिगड़ने पर संभालना मुश्किल हो सकता है.
आज जैसलमेर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और किसान संवाद में शामिल हुआ। जैसलमेर सूखे की मार झेल रहा है। चारे की कमी से हजारों पशु दम तोड़ रहे हैं, आम आदमी के पास रोजगार नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान और पशुपालक अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। जिस तरह नगरीय निकाय चुनावों में बेईमानी की गई, उसी तरह पंचायतीराज के परिसीमन में भी मनमानी की गई है। लेकिन जनता में भाजपा के खिलाफ इतना आक्रोश है कि पंचायतीराज चुनावों में वह भाजपा को करारा जवाब देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 18, 2026
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काम के बदले अनाज का जिक्र: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने काम के बदले अनाज योजना शुरू की थी. तब अकाल प्रभावित लोगों को रोजगार के साथ अनाज उपलब्ध कराने के प्रयास किए. हालात ऐसे बन गए कि कई लोगों के घरों में अनाज रखने की जगह नहीं बचती थी. कई गरीब परिवारों ने उसी गेहूं को बेचकर बेटियों की शादी और दूसरी जरूरतें पूरी की. गहलोत ने कहा कि तब केंद्र में वाजपेयी सरकार थी. तब वसुंधरा राजे और भाजपा नेताओं ने उन पर दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने के आरोप लगाए थे. गहलोत के अनुसार, उनका जवाब था कि प्रदेश की जनता को भूखा मरने से बचाने को भीख मांगनी पड़े तो इस पर गर्व होगा.
गौवंश की मौतों पर चिंता जताई: उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गायों की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर गौवंश के संरक्षण के लिए काम नहीं हो रहा. पश्चिमी राजस्थान में लगातार गायों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार को इससे फर्क पड़ता नहीं दिख रहा. अकाल में चारे और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पशुधन को बचाना बेहद जरूरी है.
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मनरेगा और लंबित भुगतानों का मुद्दा उठाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कानून बनाकर ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा शुरू की. गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाल में इस योजना को बंद कर दिया. देशभर में मनरेगा के करीब 17 हजार करोड़ रुपएए का भुगतान लंबित है. भुगतान प्रक्रिया में देरी की जा रही है. सरकार के पास पैसा नहीं होने की बात कहकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरी ओर जनता के टैक्स के पैसे की फिजूलखर्ची जारी है.
मस्जिदें तोड़ने का आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसलमेर और बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों और मजारों को तोड़े जाने का आरोप लगाया. वे बोले- भाजपा सरकार क्षेत्र में तनाव पैदा करना चाहती है. सीमावर्ती क्षेत्रों में सदियों से भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की परंपरा है. ऐसे में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं. गहलोत ने केंद्र से पूछा कि जिन क्षेत्रों में लंबे समय से तनाव नहीं रहा, वहां धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है?
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विपक्ष मुक्त भारत की सोच का विरोध: गहलोत ने भाजपा पर विपक्ष को कमजोर करने की राजनीति करने का आरोप लगाया. वे बोले, भाजपा कांग्रेस और विपक्ष मुक्त भारत की बात करती है, जबकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मजबूत विपक्ष आवश्यक है. भाजपा देश में एकदलीय व्यवस्था लाना चाहती है. चीन, रूस और उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ऐसी व्यवस्था अस्वीकार्य है. लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरें और भाजपा का डटकर मुकाबला करें.
नवरात्र की अष्टमी के पावन अवसर पर जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली व सभी के सुख-समृद्धि की कामना की। https://t.co/LFrx42tKd0— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 18, 2026
एयरपोर्ट पर स्वागत: इससे पहले गहलोत का जैसलमेर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. सिविल एयरपोर्ट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद एवं पूर्व विधायक रूपाराम धांधेव, पूर्व जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर आदि ने स्वागत किया.
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