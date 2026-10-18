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जैसलमेर में गरजे गहलोत, बोले- मोदी राज में मेरी सरकार गिराने की हुई थी कोशिश, लेकिन जनता के आशीर्वाद से बचे

जैसलमेर में कांग्रेस सम्मेलन में गहलोत व अन्य नेता ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. गहलोत बोले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. मोदी शासन में विभिन्न राज्यों में दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को तोड़कर सरकारें गिराने के प्रयास किए गए. गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन जनता के आशीर्वाद से बच गई.