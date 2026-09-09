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निकाय चुनाव को लेकर गहलोत का तंज, बोले- भाजपा का कोर वोट बैंक खिसका, इस बार कांग्रेस की लहर

जोधपुर पहुंचे गहलोत ( ETV Bharat Jodhpur )