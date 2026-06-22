गहलोत ने विधान परिषद गठन की उठाई मांग, नगर निकाय-पंचायती राज चुनाव पर सरकार को घेरा, कहा- तोड़फोड़ का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू

गहलोत ने विधान परिषद गठन की उठाई मांग, नगर निकाय-पंचायती राज चुनाव पर सरकार को घेरा, कहा- तोड़फोड़ का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू
जालोर पहुंचे अशोक गहलोत ने विधान परिषद गठन की फिर उठाई मांग. बोले- दम तोड़ने के कगार पर दुनिया का महान लोकतंत्र...
Published : June 22, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 9:08 PM IST
जालोर/जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार देर रात जालोर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया. सोमवार को उन्होंने जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर के पिता के निधन पर उनके निवास पहुंच कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. इसके बाद गहलोत नव निर्मित राजीव गांधी भवन (कांग्रेस कार्यालय) पहुंचे और भवन का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली.
वहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजस्थान में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री वर्तमान व्यवस्था में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विधान परिषद गठन का प्रस्ताव भेजा था, जो विभिन्न कारणों से लंबित रह गया. गहलोत ने कहा कि दो माह पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है. उनके अनुसार विधान परिषद बनने से शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलेगा.
पत्रकार का सवाल: सरकार द्वारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव न करवाए जाने तथा बजट में कटौती किए जाने को लेकर आपका क्या कहना है?— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 22, 2026
जवाब: देखिए, इस कदम की तो पूरे प्रदेशवासियों को एक सुर में निंदा (Condemn) करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में समय पर चुनाव कराना बेहद आवश्यक… pic.twitter.com/ii0xh22eGw
राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि वह देश के 'सबसे संतुष्ट राजनेता' हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें बिना मांगे तीन बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और वह पार्टी द्वारा सौंपी जाने वाली किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं. मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल योजना पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा कि इसमें चुनिंदा लोगों से संवाद किया जा रहा है, जबकि वास्तविक उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचने से विकास कार्यों को गति मिल सकती है.
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चुनाव नहीं कराने पर सरकार पर साधा निशाना : नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के मुद्दे पर गहलोत ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संविधान समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था करता है और इस दिशा में लापरवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. उन्होंने यह भी कहा कि नियमानुसार ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. रिफाइनरी परियोजना में हो रही देरी और बढ़ती लागत के लिए भी उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया.
समर्थकों में दिखा उत्साह : सोमवार सुबह सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे. गहलोत के बाहर आते ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया और 'अशोक गहलोत जिंदाबाद' तथा 'चौथी बार गहलोत सरकार' जैसे नारे लगाए. गहलोत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया.
पाराशर परिवार से मिले, साधु-संतों का लिया आशीर्वाद : पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री (दर्जा प्राप्त) पुखराज पाराशर के पैतृक निवास पहुंच कर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया. इस दौरान भैरूनाथ अखाड़ा के गादीपति गंगानाथ महाराज भी मौजूद रहे, जिनसे गहलोत ने आशीर्वाद प्राप्त किया.
भाजपा द्वारा लगातार सांसदों की खरीद-फरोख्त करना सीधे तौर पर जनमत को एक खुली चुनौती है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता से '400 पार' सीटें जिताने का आह्वान किया था, लेकिन देश की सजग जनता ने उन्हें बहुमत से दूर केवल 240 सीटों पर ही समेट दिया।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 22, 2026
आज केंद्र में एनडीए (NDA)…
विपक्षी सांसदों को तोड़कर भाजपा उन्हें एनडीए में शामिल करना चाहती है : पहले तृणमूल और उसके बाद बीजेडी और शिवसेना उद्धव के सांसदों की टूट को लेकर देश भर में सियासत गर्म है. विपक्षी दल इसे केंद्र और भाजपा की तानाशाही करार दे रहे हैं. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में केंद्र और भाजपा पर जमकर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि भाजपा ने तोड़ फोड़ का गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर दिया है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा द्वारा लगातार सांसदों की खरीद-फरोख्त करना सीधे तौर पर जनमत को एक खुली चुनौती है. भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता से '400 पार' सीटें जिताने का आह्वान किया था, लेकिन देश की सजग जनता ने उन्हें बहुमत से दूर केवल 240 सीटों पर ही समेट दिया.
आज केंद्र में एनडीए (NDA) गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें फिलहाल कोई खींचतान भी नजर नहीं आती. इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और बीजेडी (BJD) जैसे दलों के सांसदों को तोड़कर भाजपा और एनडीए में शामिल करना यह साफ दिखाता है कि भाजपा धनबल और बाहुबल के आगे जनता के जनादेश को कुछ नहीं समझती. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तोड़-फोड़ का यह खेल केवल गुजरात तक सीमित था, जहां पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होने के बावजूद भाजपा पांच साल तक लगातार विपक्षी विधायकों को तोड़ती रहती थी. अब यही तथाकथित 'गुजरात मॉडल' पूरे देश में लागू कर दिया गया है.
पाला बदलने वाले सांसदों से कड़ा सवाल पूछे जनता : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता को सत्ता के इस खतरनाक खेल को गहराई से समझना होगा. मतदाताओं को न सिर्फ भाजपा से, बल्कि अब पाला बदलकर एनडीए में जा रहे उन सांसदों से भी कड़े सवाल पूछने चाहिए कि जब जनता ने उन्हें पांच साल के लिए एनडीए की नीतियों के खिलाफ वोट देकर जिताया था, तो वे अब किस मुंह से एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए?
गहलोत ने कहा कि विशेषकर देश की युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है? आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे आमजन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सांसदों की अनैतिक खरीद-फरोख्त लगातार जारी है. क्या यह सरकार विपक्ष और विरोध की हर लोकतांत्रिक आवाज को पूरी तरह कुचल देना चाहती है? क्या भारत का महान लोकतंत्र अब दम तोड़ने की कगार पर है?
गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर और बाहर संविधान की बात उठा रहे हैं. बार-बार राहुल गांधी देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आएं. युवाओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हर दल की विचारधारा व उसकी नीतियों को समझकर देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए.