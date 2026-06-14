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अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर रहे: सुरेश सिंह रावत

कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष सार्थक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है.

Party workers welcoming Suresh Singh Rawat
सुरेश सिंह रावत का स्वागत करते कार्यकर्ता (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 4:17 PM IST

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धौलपुर: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रविवार को धौलपुर दौरे पर रहे. मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही अंतर्कलह समय-समय पर बयानों के माध्यम से सामने आती रही है. रावत ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत लगातार ऐसे बयान देकर कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और उसके नेतृत्व को नकार चुकी है. इसलिए लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप और बयान दिए जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सार्थक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है.

सुरेश सिंह रावत ने गहलोत पर साधा निशाना (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: गहलोत-डोटासरा को चैलेंज : किरोड़ी बोले- तिल बराबर भी आरोप साबित कर दें, इस्तीफा दे दूंगा

जिले में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. टोल प्लाजा पर पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत तथा भाजपा नेता मोतीलाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का अभिनंदन किया. प्रवास के दौरान मंत्री ने स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की. इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

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SURESH SINGH RAWAT IN DHOLPUR
SURESH SINGH RAWAT TARGETS GEHLOT
सुरेश सिंह रावत का गहलोत पर निशाना
SURESH SINGH RAWAT ON GEHLOT

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