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अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर रहे: सुरेश सिंह रावत

धौलपुर: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रविवार को धौलपुर दौरे पर रहे. मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही अंतर्कलह समय-समय पर बयानों के माध्यम से सामने आती रही है. रावत ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत लगातार ऐसे बयान देकर कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और उसके नेतृत्व को नकार चुकी है. इसलिए लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप और बयान दिए जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सार्थक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है.