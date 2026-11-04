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गहलोत का CM भजनलाल पर फिर पलटवार, बोले, 'जब मैंने खाद-बीज की दुकान खोली, तब आप पांच साल के रहे होंगे'

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों पर गहलोत ने एक बार फिर पलटवार करते हुए उनके आरोपों के आधार और तथ्यों पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि जब उन्होंने पीपाड़ में खाद-बीज की दुकान खोली थी, तब भजनलाल शर्मा महज पांच साल के रहे होंगे. ऐसे में उनके दिमाग में ये बातें कहां से आईं और उन्होंने किस आधार पर उनके खिलाफ ऐसी बातें कही?