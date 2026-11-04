गहलोत का CM भजनलाल पर फिर पलटवार, बोले, 'जब मैंने खाद-बीज की दुकान खोली, तब आप पांच साल के रहे होंगे'
गहलोत ने लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन उनकी ओर से खेद व्यक्त नहीं किया गया.
Published : November 4, 2026 at 11:05 PM IST
जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों पर गहलोत ने एक बार फिर पलटवार करते हुए उनके आरोपों के आधार और तथ्यों पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने बुधवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि जब उन्होंने पीपाड़ में खाद-बीज की दुकान खोली थी, तब भजनलाल शर्मा महज पांच साल के रहे होंगे. ऐसे में उनके दिमाग में ये बातें कहां से आईं और उन्होंने किस आधार पर उनके खिलाफ ऐसी बातें कही?
गहलोत ने कहा कि जब उन्होंने पीपाड़ में खाद-बीज की दुकान खोली थी, तब कुछ ही समय बाद यानी छह महीने में वह दुकान बंद कर दी थी. इसके बाद उन्होंने जोधपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई की और छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा. गहलोत ने इसी घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया कि उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर को लेकर ऐसी कपोल-कल्पित बातें किस आधार पर कही गईं?
माननीय श्री @BhajanlalBjp जी, मैं विचार कर रहा था कि जब मैंने पीपाड़ में खाद-बीज की दुकान खोली थी, जो छह महीने बाद ही बंद कर दी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई की और छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, तब आप महज पांच साल के रहे होंगे। तो आपके दिमाग में ये बातें कहां से आईं? किस आधार पर आपने ऐसी कपोल-कल्पित आरोप लगा दिए। कल आपके द्वारा मुझ पर लगाए गए व्यक्तिगत एवं मिथ्या आरोपों के बाद मैंने सोचा था कि शायद आपको अपनी गलती का अहसास होगा और आप खेद व्यक्त करेंगे। इसीलिए मैंने 24 घंटे का समय भी दिया था, परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, पर पद की गरिमा यह कहती है कि आरोप लगाने से पहले तथ्य जांच लिए जाएं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 4, 2026
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'24 घंटे का समय दिया, लेकिन नहीं जताया खेद' : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से उन पर व्यक्तिगत एवं मिथ्या आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री को अपनी गलती का अहसास होगा और वे अपने बयान पर खेद व्यक्त करेंगे. इसी उम्मीद के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से खेद व्यक्त नहीं किया गया.
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'मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भी रखा जाए ध्यान' : गहलोत ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होना सामान्य बात है. लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नीतियों, फैसलों और राजनीतिक कार्यशैली को लेकर बहस होती रहती है, लेकिन इस दौरान भाषा और पद की गरिमा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसी पर भी आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पड़ताल कर लेनी चाहिए. खासकर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा रहती है कि वे किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले उसकी सत्यता सुनिश्चित करें.
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