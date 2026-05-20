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नितिन नबीन के बयान पर गहलोत का पलटवार, बोले- राहुल गांधी दिल के साफ नेता, बार-बार सरकार को चेता रहे हैं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'देश के लिए राहु' बताने के बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी दिल के साफ नेता हैं. गहलोत ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे देश में हो या देश के बाहर, जो भी राहुल गांधी पर आरोप लगाता है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ इंसान हैं. उनके दिल में जो बात होती है, वह जुबान पर लाते हैं. राहुल गांधी ने बार-बार सरकार को चेताया है. उन्होंने नोटबंदी, कोरोना काल और देश की नाजुक आर्थिक स्थिति के दौरान लगातार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है. गहलोत ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष भी चुने जाते हैं. उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वह उचित नहीं है. यदि देश आर्थिक बर्बादी की ओर जा रहा है और राहुल गांधी सरकार को चेता रहे हैं, अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)