नितिन नबीन के बयान पर गहलोत का पलटवार, बोले- राहुल गांधी दिल के साफ नेता, बार-बार सरकार को चेता रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने नोटबंदी, कोरोना और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर मोदी सरकार को बार-बार चेताया है.
Published : May 20, 2026 at 6:14 PM IST
जयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'देश के लिए राहु' बताने के बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी दिल के साफ नेता हैं.
गहलोत ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे देश में हो या देश के बाहर, जो भी राहुल गांधी पर आरोप लगाता है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ इंसान हैं. उनके दिल में जो बात होती है, वह जुबान पर लाते हैं. राहुल गांधी ने बार-बार सरकार को चेताया है. उन्होंने नोटबंदी, कोरोना काल और देश की नाजुक आर्थिक स्थिति के दौरान लगातार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है.
गहलोत ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष भी चुने जाते हैं. उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वह उचित नहीं है. यदि देश आर्थिक बर्बादी की ओर जा रहा है और राहुल गांधी सरकार को चेता रहे हैं, अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है?
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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला केवल राहुल गांधी या प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि हर देशवासी देश को लेकर चिंतित है. आज पूरे देश में त्राहि-त्राहि मची है. खाद, बिजली, पानी और सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की ऐसी स्थिति कर दी गई है कि जोधपुर से जयपुर आने वाले को रास्ते में तीन बार ईंधन लेना पड़ता है.
#WATCH जयपुर, राजस्थान: कांग्रेस अशोक गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, " पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ आदमी हैं। दिल में जो बात आती है वे जबान पर लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से बार-बार सरकार… pic.twitter.com/BpxEJ5u61z— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2026
ऐसी स्थिति पिछले 50 साल में नहीं देखी. ऊपर से अनाधिकृत रूप से कह दिया गया है कि पेट्रोल पंप हजार रुपए से अधिक का पेट्रोल-डीजल नहीं देंगे. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि देश की क्या स्थिति होने वाली है और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करो, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, यह बताना चाहिए.
गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि देश की जनता बेकाबू हो, इसलिए वे बार-बार सरकार को चेता रहे हैं. यदि कोई राहुल गांधी की बात नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री इजराइल जाकर आए और दूसरे दिन युद्ध शुरू हो गया, लेकिन देशहित सर्वोपरि है. यह बात भाजपा नेताओं को समझ में क्यों नहीं आ रही है?