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गहलोत बोले, पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द होने का नियम बनें

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Courtesy - Ashok Gehlot X handle )