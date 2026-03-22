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गहलोत बोले, पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द होने का नियम बनें

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाल ही में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है.

Former Chief Minister Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Courtesy - Ashok Gehlot X handle)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: हाल ही में हरियाणा, ओडिशा और बिहार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. जिसके चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा. वहीं अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के नियमों में बदलाव की मांग की है. गहलोत ने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए.

गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में कांग्रेस विधायकों द्वारा हुई क्रॉस वोटिंग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारे नेता राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खरगे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे समय में यह समझ से परे है कि वोट दिखाने के बावजूद विधायक क्रॉस वोटिंग की हिम्मत कर रहे हैं.

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हमारी सरकार ने दिखाई थी एकजुटता: पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि मुझे राजस्थान में 2018 से 2023 के बीच हुए राज्यसभा चुनावों की याद आई जिनमें हमने पार्टी हाईकमांड एवं पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई. कांग्रेस के 102 विधायक होते हुए भी 126 विधायकों के वोट कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के पक्ष में मिले जबकि इन अतिरिक्त 24 विधायकों का वोट कांग्रेस पर्यवेक्षक नहीं देख सकते थे. बिना किसी लोभ, लालच ये केवल हाईकमांड के हमारे ऊपर विश्वास से जो गुडविल बनी. उससे संभव हो सका.

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नियमों में बदलाव हो: गहलोत ने कहा कि अब सबसे बड़ी जरूरत राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के नियम बदलने की महसूस हो रही है, जिसकी मांग कांग्रेस को करनी चाहिए. यदि कोई विधायक राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दे, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. केवल वोट दिखाकर मतदान की प्रक्रिया अब राज्यसभा चुनाव में हो रही खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रही है.

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