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नीट यूजी 2026: गहलोत बोले, 'बर्खास्त करें धर्मेंद्र प्रधान को, तब एहसास होगा, सरकार भावनाएं समझ रही'

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर निशाना साधते हुए इस्तीफा देने की मांग की.

Former Chief Minister Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Courtesy - ashokgehlot51/X)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में उनका मन नहीं लग रहा है. उनका मन तो केवल सरकारें तोड़ने और बनाने में लगता है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, तब नौजवनों को एहसास होगा कि सरकार उनकी भावनाओं को समझ रही है. इससे पहले गहलोत ने धर्मेंद्र प्रधान को मानेसर कांड का मुख्य किरदार बताया था.

'उनका मन सरकार में नहीं': पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार रात एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मन सरकार में नहीं लगता है. सरकारें कैसे तोड़ी जाएं और बनाई जाएं, इसमें उनका मन लगता है. राजस्थान में भी उनकी भूमिका रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो उन्हें बर्खास्त करें. तब जाकर नौजवानों को इस बात का एहसास होगा कि सरकार हमारी भावनाओं को समझ रही है. वरना माना जाएगा कि सरकार हमारी भावनाओं की परवाह नहीं कर रही है.

गहलोत ने धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना (Courtesy - ashokgehlot51/X)

पढ़ें: बड़ा बयान : गहलोत बोले- 2024-25 का नीट पेपर भी लीक हुआ था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया मानेसर कांड मैनेजमेंट के मुख्य किरदार

'एक बार पेपर लीक समझ में आता है, तीन बार नहीं': पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट पेपर 2024, 25 और 26 में 3 बार लीक हुए. लोगों में इतना आक्रोश है कि जिसकी कल्पना मोदी सरकार नहीं कर पा रही है. धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे लोगों का चयन किया है जो पूरी तरह नकारा हैं. उनमें प्रशासनिक क्षमता नहीं है. अगर एक बार पेपर लीक होता है, तो समझ में आता है लेकिन 25 और 26 का भी पेपर लीक हो गया. 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है. वो कितनी मेहनत करते हैं. पेपर लीक के चलते आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं. मोदी सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है.

पढ़ें: नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत, कांग्रेस को लिया निशाने पर, गहलोत को लेकर कह दी ये बात

'पहले भी चेताया था राहुल गांधी ने': गहलोत ने कहा कि साल 2024 -25 में राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक हो गया. कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की स्थिति नहीं बने. अगर उस वक्त राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लिया जाता, तो आज 2026 का पेपर आउट नहीं होता. इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं है.

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