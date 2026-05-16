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नीट यूजी 2026: गहलोत बोले, 'बर्खास्त करें धर्मेंद्र प्रधान को, तब एहसास होगा, सरकार भावनाएं समझ रही'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Courtesy - ashokgehlot51/X )