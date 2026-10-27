पूर्व मख्यमंत्री गहलोत बोले- सूखे की सूची से छूटे इलाकों में फिर हो गिरदावरी, किसानों को मिले राहत
गहलोत ने कहा कि सरकार को घोषित सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे प्रदेश के जमीनी हालात का निष्पक्ष आकलन करवाना चाहिए.
Published : October 27, 2026 at 8:57 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सूखे के हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची से बाहर रह गए इलाकों में दोबारा निष्पक्ष सर्वेक्षण और गिरदावरी कराने की मांग की है. गहलोत ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश के 41 जिलों और 426 तहसीलों में से केवल 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि कई अन्य इलाकों में भी किसान बारिश की कमी और फसल खराबे से परेशान हैं.
गहलोत ने कहा कि कई क्षेत्रों से किसानों की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं. बांसवाड़ा की शेरगढ़ तहसील और जोधपुर की भोपालगढ़ तहसील के किसानों ने भी मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई है. इन इलाकों में बारिश की कमी के कारण फसलों को नुकसान, कुओं के सूखने और आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषित सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे प्रदेश के जमीनी हालात का निष्पक्ष आकलन करवाना चाहिए. बारिश की कमी, फसल नुकसान और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा सर्वेक्षण एवं गिरदावरी कराई जाए.
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चारा-पानी और मुआवजे की मांग: गहलोत ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सूखे के हालात पाए जाएं, उन्हें तत्काल सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया जाए, ताकि वहां किसानों और पशुपालकों को चारा, पेयजल, रोजगार और मुआवजे सहित आवश्यक राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों को राहत देने के लिए समय पर सही आकलन और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना बेहद जरूरी है.
सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं गहलोत: गहलोत हाल ही में जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं. इससे पहले उन्होंने बीकानेर के प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया था. इन दौरों के दौरान उन्होंने किसानों और पशुपालकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और राज्य सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की थी.
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