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पूर्व मख्यमंत्री गहलोत बोले- सूखे की सूची से छूटे इलाकों में फिर हो गिरदावरी, किसानों को मिले राहत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में सूखे के हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची से बाहर रह गए इलाकों में दोबारा निष्पक्ष सर्वेक्षण और गिरदावरी कराने की मांग की है. गहलोत ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश के 41 जिलों और 426 तहसीलों में से केवल 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि कई अन्य इलाकों में भी किसान बारिश की कमी और फसल खराबे से परेशान हैं.