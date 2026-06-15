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लाखों क्विंटल गेहूं बर्बाद होने की कगार पर, गहलोत बोले- 30 जून तक बढ़ाएं खरीद की तारीख

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गेहूं खरीद का समय से पहले बंद किया जा रहा है. इससे किसान आक्रोशित है.

EX CM Ahok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 1:16 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 30 जून के बजाय 19 जून किए जाने को लेकर किसान संगठन आक्रोशित हैं. इसे लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान धरना दे रहे हैं. इस बीच किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. गहलोत का कहना था कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण हजारों किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेशभर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का आक्रोश सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हमेशा 30 जून तक होती आई है, लेकिन इस बार इसे समय से पहले यानी 19 जून तक ही सीमित करने से हजारों पंजीकृत किसान अपना गेहूं बेचने से वंचित हो जाएंगे. ऐसे किसान अपनी बारी के इंतजार में सड़कों पर बैठे हैं.

पढ़ें: कोटा में MSP पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, किसानों को मंडी भाव से मिले 200 करोड़ ज्यादा

लाखों क्विंटल गेहूं बर्बाद होने की कगार पर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बारदाने की किल्लत और सुस्त उठाव चल रहा है. ऊपर से बेमौसम बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिससे खुले में पड़ा लाखों क्विंटल अनाज भींगकर बर्बाद होने और नमी के कारण रिजेक्ट होने की कगार पर है. खरीद की समय सीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में अगर तुरंत तारीख नहीं बढ़ाई गई तो अन्नदाता को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बिचौलियों को बेचनी पड़ेगी.

30 जून की तारीख कर किसानों को राहत दे सरकार: गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की कि खरीद की अंतिम तिथि को हर बार की तरह तुरंत बढ़ाकर 30 जून किया जाए. साथ ही खरीद का लक्ष्य बढ़ाया जाए. मंडियों से गेहूं का उठाव तेज कर किसानों को राहत दी जाए.

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