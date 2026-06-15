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लाखों क्विंटल गेहूं बर्बाद होने की कगार पर, गहलोत बोले- 30 जून तक बढ़ाएं खरीद की तारीख

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 30 जून के बजाय 19 जून किए जाने को लेकर किसान संगठन आक्रोशित हैं. इसे लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ में किसान धरना दे रहे हैं. इस बीच किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. गहलोत का कहना था कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण हजारों किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेशभर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का आक्रोश सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हमेशा 30 जून तक होती आई है, लेकिन इस बार इसे समय से पहले यानी 19 जून तक ही सीमित करने से हजारों पंजीकृत किसान अपना गेहूं बेचने से वंचित हो जाएंगे. ऐसे किसान अपनी बारी के इंतजार में सड़कों पर बैठे हैं.