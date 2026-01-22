ETV Bharat / state

एसओजी खुलासे के बाद सियासत तेज, गहलोत बोले- 2024-25 परीक्षाओं की जांच करवाएं मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से 2024-25 की सभी परीक्षाओं की गहन जांच की मांग की.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo Source- @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 11:52 AM IST

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में OMR शीट बदलने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के खुलासे के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस अब भाजपा की दो साल की सरकार में कई भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए दो सालों में हुई सभी भर्तियों की गहन जांच की मांग की है.

गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार यह खेल 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ और 2026 तक जारी रहा, जो बेहद चिंताजनक है. जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय थे तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे.

पेपर लीक के लिए कड़ा कानून बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के नासूर को मिटाने के लिए देश में सबसे पहले कड़ा कानून बनाया, जिसमें उम्रकैद की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त करने और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया. इतिहास में पहली बार आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार किया गया. कांग्रेस सरकार के दौरान एसओजी ने 250 से अधिक गिरफ्तारियां कीं और पेपर लीक माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया.

भाजपा सरकार पर आरोप: उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी राजनीति को न्याय के आड़े नहीं आने दिया, जहां कमी थी, उसका सामना कर सुधार किया. कई परीक्षाओं को रद्द करने की स्थिति बनी तो युवाओं के हित में वह निर्णय भी लिया गया. चाहे कांग्रेस शासन हो या भाजपा, अगर किसी ने बेईमानी की है तो पेपर लीक पर बने नए कड़े कानून के तहत सजा दिलाई जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो. गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इन गंभीर मुद्दों को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय केवल राजनीति का माध्यम बना रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच की बजाय केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की परीक्षाओं को आरोपित करने का प्रयास हो रहा है.

इन परीक्षाओं पर सवाल: उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक, संविदा नर्स, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, समान पात्रता परीक्षा (CET - स्नातक व सीनियर सेकंडरी), पशु परिचर, कनिष्ठ अनुदेशक, LDC, कनिष्ठ अभियंता (JEN), पटवारी, वाहन चालक, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षाएं हुईं, जिनमें 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए.

गहलोत ने तहा कि ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की देखरेख में हुईं जो अब OMR शीट में गड़बड़ी के लिए पकड़े गए हैं, इसलिए इन परीक्षाओं की शुचिता संदेह के घेरे में है. अभ्यर्थियों की शिकायत है कि बीते 2 सालों में भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ असामान्य रूप से अधिक रही है, जिससे उनके मन में शंकाएं हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि इस नए खुलासे के बाद 2024 व 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता और गहराई से जांच करवाई जाए. उन्हें उम्मीद है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार तत्काल कदम उठाएगी.

RAJASTHAN STAFF SELECTION BOARD
ASHOK GEHLOT
BHAJANLAL SHARMA
PAPER LEAK
OMR SHEET SCAM

