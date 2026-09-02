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गहलोत की मोदी सरकार से मांग- महंगाई के दौर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3 हजार रुपये करो

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा- महंगाई के दौर में बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मौजूद पेंशन पर्याप्त नहीं है.

Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bhara File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 5:23 PM IST

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जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि वर्तमान पेंशन पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाए. गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी का फार्मूला अपनाने का सुझाव भी दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने 2013 में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी. सत्ता परिवर्तन के बाद आई भाजपा सरकार ने पांच साल तक इसमें एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की.

2018 में हमारी सरकार पुनः सत्ता में आई तो इसे बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया गया और 2023 में 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया. इतना ही नहीं, भविष्य में कोई भी सरकार इस राशि को स्थिर न रख सके, इसके लिए हमने प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का कानूनी प्रावधान बना दिया. यह पेंशन आज प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों का सहारा बनी हुई है.

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दूसरी ओर, केंद्र में कांग्रेस सरकारों ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना शुरू किया था, जिसे 2013 तक बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह किया गया. लेकिन उसके बाद के पूरे 12 वर्षों में मोदी सरकार ने इस केंद्रीय पेंशन राशि में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की. जबकि इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है. मोदी सरकार आने के बाद से लाभार्थियों की संख्या भी नहीं बढ़ाई गई.

उद्योगपतियों का लाखों-करोड़ों माफ कर देती है सरकार : गहलोत ने कहा कि संसद की स्थायी समिति ने बार-बार इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए बढ़ोतरी की सिफारिश की, फिर भी मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई. यही मोदी सरकार अमीर उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये एक झटके में माफ कर देती है, लेकिन गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को एक रुपया तक बढ़ाकर देने को तैयार नहीं है. यही कांग्रेस और भाजपा की सोच का असली फर्क है. कांग्रेस जनता का पैसा जनता को वापस लौटाती है, जबकि भाजपा जनता का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डालती है.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के लिए पेंशन देना एक आर्थिक चुनौती बन जाता है, केन्द्र सरकार के पास अधिक संसाधन है. केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर देशहित में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को इस महंगाई के दौर में एक गरिमापूर्ण जीवनयापन के लिए अविलंब पेंशन राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीने करनी चाहिए और इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिए. इस राशि में राज्य और केन्द्र सरकार 50-50% हिस्सा वहन करें.

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