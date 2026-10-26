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खरगे के बयान पर घमासान, गहलोत ने किया बचाव, बोले-2019 में कहां चली गई थी भाजपा नेताओं की मर्यादा

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है. मामले को लेकर भाजपा प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है. इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खरगे के बयान के बचाव में उतरे हैं. गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का बचाव करते हुए भाजपा पर पलटवार किया है. गहलोत ने कहा- खरगे का उद्देश्य किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान करना नहीं था, वे भारत के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अच्छी तरह समझते हैं.