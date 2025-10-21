ETV Bharat / state

गहलोत ने की लखनऊ मामले की निंदा, भाजपा-आरएसएस पर लगाया दलितों के प्रति घृणा का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा शासन में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं.

Former CM Ashok Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथित कार्यकर्ता की ओर से एक दलित बुजुर्ग को मूत्र चटाने की घटना की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी निंदा की है. गहलोत ने कहा कि यह अब जगजाहिर हो गया है कि भाजपा और संघ के मन में दलितों के प्रति कितनी घृणा है.

संघ-भाजपा पर लगाए आरोप: गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग को मूत्र चटाने की घटना शर्मनाक एवं बेहद निंदनीय है. भाजपा-संघ दलितों से केवल वोट बटोरना चाहती है, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना नहीं चाहती. गहलोत ने आरोप लगाते हुए लिखा कि एक तरफ तो आरएसएस हिन्दू समाज, हिन्दुत्व एवं सनातन धर्म का रक्षक बनता है और दूसरी तरफ भक्षक वाला काम करता है. कई जगह इनके कार्यकर्ता दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. यदि ये सच में हिन्दू धर्म की भावना का पालन करते हैं तो संघ का देशभर में टॉप एजेंडा होना चाहिए कि कैसे जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत को खत्म किया जाए और हीनभावना समाप्त की जाए.

पढ़ें: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर हमले का प्रयास, कांग्रेस नेताओं ने की निंदा

'दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार': गहलोत ने लिखा कि भाजपा शासन में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं. चाहे दलित चीफ जस्टिस हों या एक आम दलित बुजुर्ग, भाजपा के शासन में कोई सुरक्षित नहीं है. दलितों के विरुद्ध अत्याचारों में भाजपा शासित राज्य सबसे आगे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के विरुद्ध अत्याचार के सबसे अधिक मुकदमे भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं. वर्ष 2023 में दलितों के विरुद्ध अपराध के 15130 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए. कुछ दिन पूर्व ही रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी. भाजपा शासित हरियाणा में एडीजी स्तर के एक दलित आईपीएस अधिकारी ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी.

TAGGED:

GEHLOT TARGETS BJP AND RSS
GEHLOT ON ATROCITIES ON DALITS
GEHLOT WRITES ON X
गहलोत ने भाजपा पर लगाए आरोप
LUCKNOW DALIT INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पीएम किसान योजना: 21वीं किस्‍त आने से पहले पूरा कर लें ये काम

H-1B वीजा आवेदकों के लिए राहतभरी खबर, एक लाख डॉलर की फीस से ऐसे बच सकते हैं

बही खातों के बाद चांदी भंडार का पूजन, सांवलियाजी मंदिर में मनाया दीपावली महोत्सव

लाल प्याज को 'जलेबी रोग', किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, दाम गिरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.