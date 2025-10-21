ETV Bharat / state

गहलोत ने की लखनऊ मामले की निंदा, भाजपा-आरएसएस पर लगाया दलितों के प्रति घृणा का आरोप

जयपुर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कथित कार्यकर्ता की ओर से एक दलित बुजुर्ग को मूत्र चटाने की घटना की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी निंदा की है. गहलोत ने कहा कि यह अब जगजाहिर हो गया है कि भाजपा और संघ के मन में दलितों के प्रति कितनी घृणा है.

संघ-भाजपा पर लगाए आरोप: गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग को मूत्र चटाने की घटना शर्मनाक एवं बेहद निंदनीय है. भाजपा-संघ दलितों से केवल वोट बटोरना चाहती है, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना नहीं चाहती. गहलोत ने आरोप लगाते हुए लिखा कि एक तरफ तो आरएसएस हिन्दू समाज, हिन्दुत्व एवं सनातन धर्म का रक्षक बनता है और दूसरी तरफ भक्षक वाला काम करता है. कई जगह इनके कार्यकर्ता दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. यदि ये सच में हिन्दू धर्म की भावना का पालन करते हैं तो संघ का देशभर में टॉप एजेंडा होना चाहिए कि कैसे जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत को खत्म किया जाए और हीनभावना समाप्त की जाए.