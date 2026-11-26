गहलोत का दावा, '2028 में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार', पंचायत चुनाव नतीजों का असर दिखेगा पंजाब में
अशोक गहलोत ने दावा किया कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की वापसी होगी और 2029 में एनडीए सरकार का सफाया होगा.
Published : November 26, 2026 at 4:20 PM IST
जयपुर : पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत स्थिति का संकेत दिया है. गहलोत ने कांग्रेस के 24 जिला प्रमुख बनने और इनमें करीब 17 से 18 महिलाओं के शामिल होने को उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवा, महिलाओं का राजनीति में आगे आना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है. उन्होंने भाजपा पर तोड़फोड़ कर जिला प्रमुख बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग और बेईमानी करने वालों के मामलों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी निगरानी कर रही है.
'युवा महिलाओं का राजनीति में आना शुभ संकेत' : गहलोत ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेशभर में शानदार प्रदर्शन किया है. पार्टी के 24 जिला प्रमुख बने हैं, जिनमें करीब 17 से 18 महिला जिला प्रमुख शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रमुखों की औसत उम्र में भी बदलाव आया है. 36-37 वर्ष की युवा महिलाएं जीतकर सामने आई हैं. युवा पीढ़ी और महिलाओं का राजनीति में आगे आना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन परिणामों का असर पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिलेगा.
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क्रॉस वोटिंग करने वालों पर पीसीसी की नजर : पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने तोड़फोड़ कर जिला प्रमुख बनाने का काम किया है. कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग और बेईमानी करने वालों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गंभीर है. बीकानेर और चूरू में भी इस तरह की स्थिति सामने आई है, पीसीसी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और पार्टी के साथ विश्वासघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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'2028 में कांग्रेस की सरकार, 2029 में एनडीए का सफाया' : गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की वापसी होगी और 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार का सफाया होगा. यूपीए फिर से सत्ता में आएगी. उन्होंने भाजपा की ओर से नए चेहरों को मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी देने के फैसले पर भी सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में नए चेहरों को आगे किया है. इन नेताओं का राजनीतिक अनुभव, पृष्ठभूमि और छवि क्या है, यह समझ से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है और राजस्थान में भी तीन साल में संकट गहराता जा रहा है.
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'जातिगत जनगणना से सामने आएगी वास्तविक स्थिति' : जातिगत जनगणना के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग पर सवाल उठाए थे और विपक्ष के लिए दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. अब केंद्र सरकार खुद जातिगत जनगणना कराने जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1931 के बाद व्यवस्थित तरीके से जातिगत जनगणना नहीं हुई है. जातियों की वास्तविक स्थिति के आंकड़े सामने आने पर उनके आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी. गहलोत ने ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना में अलग कॉलम रखने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि जातियों और गोत्रों के अलग-अलग नामों के कारण आंकड़ों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है. ओबीसी के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आएं और उसी आधार पर नीतियां बनाई जा सकें.
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आयुष्मान भारत योजना और शिक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल : आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि इसका लाभ एक विशेष वर्ग तक सीमित रहा है. उन्होंने आयुष्मान भारत और चिरंजीवी योजना की तुलना करते हुए कहा कि राजस्थान में सभी प्रदेशवासियों के लिए समान व्यवस्था लागू की गई थी. गहलोत ने राज्य सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में भी लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा संस्थानों की इमारतें बनवाई गई हैं, लेकिन कई जगह भवन तैयार होने के बावजूद संस्थान शुरू नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार तीन साल बनाम पांच साल की बात कर रही है, लेकिन जनता समझदार है. लोगों ने तीन साल तक इंतजार किया और पंचायत राज चुनाव में मौका मिलने पर सरकार को जवाब दिया है.
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