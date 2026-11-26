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गहलोत का दावा, '2028 में प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार', पंचायत चुनाव नतीजों का असर दिखेगा पंजाब में

मीडिया से बात करते पूर्व सीएम अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन से उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत स्थिति का संकेत दिया है. गहलोत ने कांग्रेस के 24 जिला प्रमुख बनने और इनमें करीब 17 से 18 महिलाओं के शामिल होने को उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. गहलोत ने गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवा, महिलाओं का राजनीति में आगे आना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है. उन्होंने भाजपा पर तोड़फोड़ कर जिला प्रमुख बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग और बेईमानी करने वालों के मामलों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी निगरानी कर रही है.