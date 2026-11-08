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गहलोत का दावा, 'केंद्र सरकार परिसीमन में कामयाब हुई, तो इनका ही परमानेंट शासन हो जाएगा'

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि केंद्र सरकार अगर परिसीमन करने में कामयाब हो गई, तो देश में चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे हालात हो जाएंगे. जहां पक्ष और विपक्ष दोनों पर इनका नियंत्रण होगा. जोधपुर का दो दिवसीय दौरा पूरा कर रवाना होने से पहले रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के इस खतरनाक खेल को अगर अभी नहीं समझे, तो सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा.