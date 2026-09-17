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गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा, बोले- निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी और धनबल का खेल, भाजपा का चेहरा एक्सपोज

गहलोत ने राजस्थान निकाय चुनाव परिणामों के बाद भजनलाल सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग, परिसीमन में हेरफेर और पार्षदों की खरीद-फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:07 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के परिणामों के बाद अब सभापति और उपसभापति के लिए चल रही जोर-आजमाइश के बीच पुलिस और प्रशासन के कथित दुरुपयोग के मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है. विपक्ष लगातार इस मामले में सरकार पर हमलावर है. अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा ने पुलिस और सरकारी मशीनरी की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कई बड़े निकायों में बहुमत से दूर है. गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान के निकाय चुनाव परिणाम पर बधाई दिए जाने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर राजस्थान में भाजपा ने ऐसा कौन सा बड़ा गढ़ जीत लिया, जिसे इतनी बड़ी जीत के रूप में पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम की जमीनी तस्वीर इससे अलग है.

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चाल, चरित्र और चेहरा उजागर: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है. भाजपा सरकार के दौर में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बिना पैसे के काम नहीं हो रहे हैं. गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ पुराने लोग भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर ऐसा भी दौर देखने को मिलेगा, जब आरएसएस और भाजपा भ्रष्टाचार में सारी हदें पार कर देंगे.

दूसरे प्रदेशों के नेता भी राजस्थान भेजे गए: गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान ने ही इस पूरे चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. प्रदेश प्रभारी से लेकर दूसरे राज्यों के मंत्री तक राजस्थान आए और रोड शो किए. उन्हें भाजपा के प्रचार और रोड शो से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद कई बड़े निकायों में भाजपा बहुमत से बहुत दूर है.

निर्दलीयों ने दिया बड़ा संदेश, 28 फ़ीसदी वोट अहम: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बड़ी संख्या में जीत कर आए निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि बड़ी तादाद में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं. उन्होंने 28% वोट हासिल किया है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक सबक है. गहलोत ने कहा कि स्थानीय निकायों में मतदाता केवल पार्टी के नाम पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि स्थानीय समीकरणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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बाड़ाबंदी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं: गहलोत ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद सब जगह पार्षदों की बाड़ाबंदी हो रही है. कांग्रेस ने भी बाड़ाबंदी की है और भाजपा ने भी बाड़ाबंदी की है. गहलोत ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर पुलिस बाड़ाबंदी में घुसकर पार्षदों को उठाकर ले गई. चुनाव के बाद चुने गए पार्षदों को स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने दिया जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि बाड़ाबंदी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए. सबको अपनी मर्जी से चुनाव करने का अधिकार है.

रुपए खर्च कर सभापति बनाने की क्या जरूरत: पूर्व मुख्यमंत्री ने निकायों में सभापति और मेयर बनने को लेकर चल रही खरीद-फरोख्त की चर्चाओं पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यदि निर्दलीय पार्षदों को धन का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाए, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में चिंताजनक है. भाजपा सरकार के पास अभी 2 साल का कार्यकाल बाकी है, ऐसे में मेयर और सभापति बनाने के लिए दो-दो करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब निर्दलीय पार्षदों को करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, तो फिर सिंबल पर चुनकर आए पार्षदों के मन में भी आता है कि उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो भी तो पैसा खर्च करके ही चुनाव जीत कर आए हैं.

भाजपा के पास धनबल की कोई कमी नहीं: गहलोत ने कहा कि भाजपा के पास धनबल की कोई कमी नहीं है. पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा है और अब उस पैसे का इस्तेमाल ये लोग सरकारें गिराने तथा विधायक-सांसदों को खरीदने में कर रहे हैं. मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, वो तो राजस्थान की सरकार बच गई. इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद खरीद लिए, साथ ही शिवसेना और आम आदमी पार्टी के सांसदों को भी खरीदा. जो खेल भाजपा विधायक और सांसद खरीदने में करती थी, अब उसी खेल को स्थानीय निकाय चुनाव में भी दोहरा रही है.

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जयपुर और जोधपुर में कांग्रेस को ज्यादा वोट: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने का गुणगान कर रही है, लेकिन जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े नगर निगमों में ही कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ में कांग्रेस का बोर्ड बना है, मदन राठौड़ के गृह क्षेत्र पाली में भाजपा बहुमत से दूर है, और अजमेर तथा बीकानेर में भी भाजपा बहुमत से दूर है.

परिसीमन को बताया सबसे बड़ा खेल: गहलोत ने निकाय चुनाव में किए गए परिसीमन को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में एक प्रतिशत से भी कम का अंतर है, उसके बावजूद भी भाजपा के वार्ड ज्यादा जीत कर आए हैं. उसकी वजह यह है कि इन्होंने मनमाने तरीके से वार्डों का परिसीमन किया है. तीन-तीन वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बना दिया, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद कम चुनकर आ सकें. जो परिसीमन इन्होंने असम में किया था, वही परिसीमन राजस्थान के निकायों में भी किया है. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने परिसीमन बिल पास नहीं होने दिया था. भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल लेकर आना चाह रही थी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाए.

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