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गहलोत बोले: लोकतंत्र खत्म कर 50 साल राज करना चाहती है भाजपा, 'एनडीए हटाओ लोकतंत्र बचाओ' का बिगुल बजाना होगा

'राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार से देश में आक्रोश': गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरह से सड़कों पर घसीटा गया, उसकी पूरे देश में निंदा हो रही है, लोगों में आक्रोश है. उन्होंने कहा कि ऐसी ही घटना आपातकाल के दौरान संजय गांधी के साथ भी हुई थी. जिससे लोगों में भारी आक्रोश हुआ था और इंदिरा लहर चल गई थी और जनता पार्टी का सफाया हो गया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश पहले से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. इसके बावजूद बुलडोजर की राजनीति विधायक-सांसदों को तोड़कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है.

गहलोत ने बुधवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का विश्वास लोकतंत्र में नहीं बल्कि हिंसा की राजनीति में है, जबकि कांग्रेस हमेशा अहिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है. राजनीतिक दलों के कार्यालय पर हमला करने की संस्कृति पहले कभी नहीं थी. पहले विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से होते थे, जुलूस निकाले जाते थे. प्रशासन को ज्ञापन दिए जाते थे, लेकिन बीते 10 सालों से इस परंपरा को बदलकर राजनीतिक हिंसा की शुरुआत की गई है. अगर कांग्रेस कार्यालय पर हमले का आह्वान किया जाएगा, तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब देगी और प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

जयपुर: युवाओं पर लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ किए गए व्यवहार को लेकर देशभर की सियासत में उबाल है. कांग्रेस ने इसके खिलाफ भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार और भाजपा को निशाने पर लिया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दे रही है. सत्ता पक्ष के लोग खुद माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहे हैं.

'लोकतंत्र को कमजोर कर 50 साल राज करना चाहती है भाजपा': गहलोत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातें कहने में अच्छी लगती है. अगर सरकार की नियत साफ होती, वो वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती, तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही आरक्षण दे देती. सोनिया गांधी पिछले 20-25 साल से महिलाओं के आरक्षण की बात उठा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही. क्योंकि इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है. यह तो लोकतंत्र को कमजोर करके देश में 50 साल राज करना चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी.

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'इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनें एनडीए के दल': गहलोत ने एनडीए के सहयोगी दलों से भी अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ अब लगातार गिर रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों को भी उसका साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब पूरे विपक्ष को एकजुट होकर देश में एनडीए सरकार हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का बिगुल बजाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है. राहुल गांधी लगातार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. शिक्षण संस्थानों में छात्रों से 8 से 9 लाख रुपए फीस के नाम पर लिये जा रहे हैं. जिससे आम परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. राहुल गांधी ने यह बात कोटा और देहरादून में भी उठाई है.

'आप पार्टी के नेता पागलपन की हदें पार कर रहे हैं': गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले मैं समझता था कि आम आदमी पार्टी के नेता थोड़े पागल हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि वो पूरे ही पागल हैं. गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मैं बहुत सम्मान करता हूं उन्होंने राम मंदिर मामले को एक्सपोज किया है. अच्छे वक्ता हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं. कांग्रेस में उनके कई प्रशंसक हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं. लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर धरने पर बैठा दिया. उनका यह बयान पागलपन की हद के पार है.