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Ashok Gehlot Birthday : दोनों हाथ खो चुकी लीला ने अनूठे अंदाज में मनाया पूर्व सीएम का जन्मदिन, गहलोत ने फोन पर की बात

अनूठे अंदाज में मनाया पूर्व सीएम का जन्मदिन ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाली बाड़मेर जिले की रहने वाली दिव्यांग लीला कंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अनूठे अंदाज में मनाते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी. वहीं, गहलोत ने लीला से फोन पर बात भी की. इस दौरान लीला ने उन्हें अपने हालात और समस्याओ के बारे में अवगत कराया. गहलोत ने लीला के हौसले की प्रशंसा करते हुए मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जब बाड़मेर आएंगे तब मिलेंगे. बाड़मेर जिले के हापो की ढाणी गांव निवासी लीला कंवर ने बचपन में खेत में खेलते हुए टूटी हुई विद्युत लाइन की चपेट में आने की वजह से अपने दोनों हाथ गंवा चुकी हैं. रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75में जन्मदिन को अनूठे अंदाज में मनाते हुए अपने पैरों से गहलोत की तस्वीर बनाई. इसके साथ ही लीला ने पैरों से केक काटकर पूर्व सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लीला से फोन पर बातचीत की. गहलोत ने लीला के साथ हुए वर्ष 2013 में हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी ली. जब दिव्यांग लीला ने बताया कि उसने BA तक पढ़ाई पूरी कर ली है. इस पर गहलोत ने लीला के हौसले की प्रशंसा करते हुए बधाई दी और मदद करने का भरोसा दिलाया. लीला ने पूर्व सीएम को बताया कि उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन दोनों हाथ नहीं होने की वजह से कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला. इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता एवं रोजगार की मांग भी रखी. अंत में लीला ने अशोक गहलोत को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे मिलने की बात कही.