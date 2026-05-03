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Ashok Gehlot Birthday : दोनों हाथ खो चुकी लीला ने अनूठे अंदाज में मनाया पूर्व सीएम का जन्मदिन, गहलोत ने फोन पर की बात

करंट लगने से दोनों हाथ खो चुकी लीला ने ने मनाया पूर्व सीएम गहलोत का जन्मदिन. गहलोत ने लीला के हौसले की प्रशंसा की...

Ashok Gehlot Birthday
अनूठे अंदाज में मनाया पूर्व सीएम का जन्मदिन (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 10:45 PM IST

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बाड़मेर: हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाली बाड़मेर जिले की रहने वाली दिव्यांग लीला कंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अनूठे अंदाज में मनाते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी. वहीं, गहलोत ने लीला से फोन पर बात भी की. इस दौरान लीला ने उन्हें अपने हालात और समस्याओ के बारे में अवगत कराया. गहलोत ने लीला के हौसले की प्रशंसा करते हुए मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जब बाड़मेर आएंगे तब मिलेंगे.

बाड़मेर जिले के हापो की ढाणी गांव निवासी लीला कंवर ने बचपन में खेत में खेलते हुए टूटी हुई विद्युत लाइन की चपेट में आने की वजह से अपने दोनों हाथ गंवा चुकी हैं. रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75में जन्मदिन को अनूठे अंदाज में मनाते हुए अपने पैरों से गहलोत की तस्वीर बनाई. इसके साथ ही लीला ने पैरों से केक काटकर पूर्व सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लीला से फोन पर बातचीत की.

गहलोत ने लीला के साथ हुए वर्ष 2013 में हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी ली. जब दिव्यांग लीला ने बताया कि उसने BA तक पढ़ाई पूरी कर ली है. इस पर गहलोत ने लीला के हौसले की प्रशंसा करते हुए बधाई दी और मदद करने का भरोसा दिलाया. लीला ने पूर्व सीएम को बताया कि उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन दोनों हाथ नहीं होने की वजह से कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला. इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रशासन से आर्थिक सहायता एवं रोजगार की मांग भी रखी. अंत में लीला ने अशोक गहलोत को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे मिलने की बात कही.

जिस पर गहलोत ने लीला से कहा कि वह चाहे तो जयपुर मिल सकती है और नहीं तो जब भी बाड़मेर आएंगे तब उससे मिलेंगे. लीला द्वारा पांव से बनाई गई तस्वीर की अशोक गहलोत ने प्रशंसा की. इसके साथ ही गहलोत ने लीला को मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान उन्होंने लीला के पिता से बात की.

पढ़ें : मजदूर दिवस पर गहलोत बोले, सिलिकोसिस के प्रति मजदूरों को जागरूक कर सरकार पर बनाएंगे दबाव

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि आज मेरे जन्मदिवस पर एक हृदयस्पर्शी क्षण तब आया, जब बाड़मेर के 'हापो की ढाणी' की एक बच्ची लीला कंवर ने अपने पैरों से मेरा शानदार चित्र बनाकर मुझसे फोन पर बात की और शुभकामनाएं दी. वर्ष 2013 में एक बिजली हादसे में दोनों हाथ खराब होने के बावजूद उसने जिस हिम्मत और जिंदादिली के साथ न केवल जीवन को स्वीकार किया, बल्कि अपनी शिक्षा भी पूरी की, वह सचमुच प्रेरणादायक है. उन्होंने लीला कंवर के आत्मविश्वास और संघर्ष को मिसाल बताते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करने के साथ ही उसे आशीर्वाद दिया कि वह जिंदगी में खूब कामयाब हो और आगे बढ़े.

यह है पूरा घटनाक्रम : 2013 में लीला जब चौथी क्लास में थी तो वह अपने खेत में बच्चों के साथ खेल रही थी. इस दौरान विद्युत पोल के तार की चपेट में आ गई. इस हादसे में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए. डिस्कॉम ने इस हादसे के बाद लीला को साढ़े चार लाख का मुआवजा भी दिया. इन पैसे को मुनाफे के लिए निजी बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन वह बैंक डूब गई और बैंक के एजेंट ने जमा राशि देने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद से लीला अपने पैसे वापस लेने के लिए संघर्षरत है. इन मुसीबतों के बावजूद लीला ने हार नहीं मानी और बीए तक की पढ़ाई पूरी की. वह टीचर बनना चाहती थी. इसके लिए बीएसटीसी में सिलेक्शन तक हो चुका था, लेकिन कॉलेज में उसे दोनों हाथ न होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला.

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