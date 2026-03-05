ETV Bharat / state

भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला: गहलोत बोले- अमेरिका की मनमानी पर चुप्पी हमारी संस्कृति के खिलाफ

जयपुर: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच रविवार को हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका की ओर से किए गए हमले को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है. इस हमले में 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे जाने की बात कही जा रही है. यह ईरानी युद्ध पोत भारत के आह्वान पर मिलान-2026 कार्यक्रम में शामिल होकर वापस ईरान लौट रहा था.

इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं, अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अमेरिका की मनमानी पर चुप्पी हमारी संस्कृति नहीं में नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "नेहरू जी के गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर इंदिरा गांधी की निडर कूटनीति तक, भारत कभी किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुका. हम सभी को सभी 2013 का देवयानी खोबरागड़े मामला भी याद करना चाहिए. जब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों की सुविधाएं छीनकर 'जैसे को तैसा' जवाब दिया था. भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी संप्रभुता एवं नीतियों से समझौता नहीं किया.