भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला: गहलोत बोले- अमेरिका की मनमानी पर चुप्पी हमारी संस्कृति के खिलाफ

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका द्वारा किए हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo- @ashokgehlot51)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 2:19 PM IST

जयपुर: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच रविवार को हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका की ओर से किए गए हमले को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है. इस हमले में 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे जाने की बात कही जा रही है. यह ईरानी युद्ध पोत भारत के आह्वान पर मिलान-2026 कार्यक्रम में शामिल होकर वापस ईरान लौट रहा था.

इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं, अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अमेरिका की मनमानी पर चुप्पी हमारी संस्कृति नहीं में नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "नेहरू जी के गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर इंदिरा गांधी की निडर कूटनीति तक, भारत कभी किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं झुका. हम सभी को सभी 2013 का देवयानी खोबरागड़े मामला भी याद करना चाहिए. जब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिकी राजनयिकों की सुविधाएं छीनकर 'जैसे को तैसा' जवाब दिया था. भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी संप्रभुता एवं नीतियों से समझौता नहीं किया.

ईरानी युद्धपोत पर हमला हमारी साख पर सवाल: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ही समुद्री पड़ोस में #MILAN2026 के मेहमान #IRISDena का शिकार होना और हमारी 'रणनीतिक चुप्पी', भारत की साख पर सवाल उठाती है. अमेरिका की इस मनमानी पर चुप रहना 'अतिथि देवो भव' के हमारे संस्कारों और सैन्य गौरव के खिलाफ है. हिंद महासागर का असली रक्षक कहलाने वाले भारत की 'चुप्पी' क्या कूटनीतिक दबाव का संकेत है? एक उभरती महाशक्ति को अपने क्षेत्र में होने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए. गहलोत ने कहा कि अगर हम हिंद महासागर के असली रक्षक हैं, तो हमें अपनी स्वायत्तता और मेहमान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा.

