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जल जीवन मिशन पर गहलोत का हमला: बोले- तीन साल में भी कांग्रेस के एक साल जितना काम नहीं कर पाई भजनलाल सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. गहलोत ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और धरातल पर उनके क्रियान्वयन की हकीकत सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो सीरीज ‘बजट फाइल्स’ की शुरुआत की है. इसके पहले एपिसोड में जल जीवन मिशन को लेकर सरकार के दावों, वादों और उपलब्धियों की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार तीन साल में भी कांग्रेस सरकार के एक साल जितना काम नहीं कर पाई है.

गहलोत ने मुख्यमंत्री के ‘दो साल बनाम पांच साल’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार दो साल बनाम पांच साल की बात करते हैं, लेकिन पहले जल जीवन मिशन में तीन साल के भीतर कांग्रेस सरकार के एक साल जितना काम करके दिखाएं. उन्होंने कहा कि भाजपा के अपने दस्तावेज और भारत सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के आंकड़े ही सरकार की कार्यशैली की हकीकत बयां कर रहे हैं.