जल जीवन मिशन पर गहलोत का हमला: बोले- तीन साल में भी कांग्रेस के एक साल जितना काम नहीं कर पाई भजनलाल सरकार
गहलोत ने 'बजट फाइल्स' वीडियो सीरीज के जरिए जल जीवन मिशन पर भजनलाल सरकार को घेरा और तीन साल में कामकाज को लेकर सवाल उठाए.
Published : November 14, 2026 at 1:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. गहलोत ने भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और धरातल पर उनके क्रियान्वयन की हकीकत सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो सीरीज ‘बजट फाइल्स’ की शुरुआत की है. इसके पहले एपिसोड में जल जीवन मिशन को लेकर सरकार के दावों, वादों और उपलब्धियों की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार तीन साल में भी कांग्रेस सरकार के एक साल जितना काम नहीं कर पाई है.
गहलोत ने मुख्यमंत्री के ‘दो साल बनाम पांच साल’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार दो साल बनाम पांच साल की बात करते हैं, लेकिन पहले जल जीवन मिशन में तीन साल के भीतर कांग्रेस सरकार के एक साल जितना काम करके दिखाएं. उन्होंने कहा कि भाजपा के अपने दस्तावेज और भारत सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के आंकड़े ही सरकार की कार्यशैली की हकीकत बयां कर रहे हैं.
BUDGET FILES | बजट फाइल्स CASE NO. 01 | मामला नंबर 01 जल जीवन मिशन। कांग्रेस सरकार का एक साल: 13.88 लाख नल। भाजपा सरकार के तीन साल: 12.95 लाख नल। "दो साल बनाम पांच साल" वाले @BhajanlalBjp जी, जल जीवन मिशन के एक साल बनाम तीन साल पर तो जवाब दीजिए। #बजट_फाइल्स #BudgetFiles https://t.co/W0GE65371d— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 14, 2026
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कांग्रेस के एक साल में 13.88 लाख: गहलोत की ओर से जारी वीडियो में जल जीवन मिशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 13 लाख 88 हजार 472 नल कनेक्शन दिए थे. इसके मुकाबले भाजपा सरकार ने वर्ष 2024-25 में 9 लाख 44 हजार 618, वर्ष 2025-26 में 2 लाख 71 हजार 691 और वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक करीब 79 हजार नल कनेक्शन दिए हैं. इस तरह भाजपा सरकार के तीन वित्त वर्षों का कुल आंकड़ा करीब 12.95 लाख कनेक्शन तक ही पहुंच पाया है, जो कांग्रेस सरकार के अकेले एक साल में दिए गए कनेक्शनों से भी कम है. गहलोत ने कहा कि वर्ष 2025-26 में तो नल कनेक्शन देने की रफ्तार कांग्रेस सरकार के एक साल के काम की तुलना में पांचवें हिस्से से भी नीचे चली गई है.
घोषणा पत्र में 2025 तक हर घर नल का वादा: गहलोत ने भाजपा के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ने वर्ष 2025 तक प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. फरवरी और जुलाई 2024 में सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का वादा किया था. इसके लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का उल्लेख भी किया गया था. उन्होंने कहा कि दो बजट में 45 लाख नल कनेक्शन देने की घोषणा के बावजूद सरकार तीन वित्त वर्षों में 15 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है. जुलाई 2026 की मुख्य सचिव स्तर की समीक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 63.61 लाख परिवारों यानी करीब 59 प्रतिशत तक ही नल से जल पहुंच पाया है. इसका मतलब है कि करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार आज भी नल के पानी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि देश में जल जीवन मिशन का औसत कवरेज 80 प्रतिशत से अधिक है.
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जनता पानी को तरस रही, ठेकेदार भुगतान को: गहलोत ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन की बदहाल स्थिति के कारण गांवों में आमजन पानी के लिए परेशान हैं, वहीं ठेकेदार अपने बकाया भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं. भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार काम रोकने को मजबूर हैं और पेयजल योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना की घोषणा लाल किले से की थी, उसे राजस्थान की भाजपा सरकार ने अटका दिया है. सरकार को यदि किसी काम में गड़बड़ी की जांच करानी है तो जरूर कराए, लेकिन जांच की सजा गांवों की माताओं-बहनों को पानी से वंचित रखकर देना कहां का न्याय है?
गहलोत ने मुख्यमंत्री से पूछे तीन सीधे सवाल: गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तीन सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि दो साल में 45 लाख नल कनेक्शन देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार 15 लाख कनेक्शन भी क्यों नहीं दे पाई? भाजपा के घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का वादा था, अब यह लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? इसके अलावा ठेकेदारों का बकाया भुगतान कब तक किया जाएगा, ताकि रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकें? गहलोत ने कहा कि बजट में घोषणाएं करने और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बड़ा अंतर है. भाजपा सरकार ने घोषणाएं तो खूब कीं, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा. यही सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर है.
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