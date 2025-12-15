ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- ये गांधी जी का अपमान है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा का नाम बदलकर 'VB-G RAM G' करने की केंद्र सरकार की योजना पर तीखा हमला बोला.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo Courtesy- @ashokgehlot51)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को नए नाम 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या संक्षिप्त में 'VB-G RAM G' से बदलने की कवायद पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सरकार की 'ओछी मानसिकता' और 'असम्मान' का सबूत करार दिया.

सोमवार शाम को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार पहले गांधी जी के नाम पर शिगूफा छोड़ती है और फजीहत होने के बाद अब 'VB-G RAM G' जैसा नाम थोपना चाहती है. उन्होंने बार-बार नाम बदलने की इस बेचैनी को भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के 'अपराधबोध' का प्रमाण बताया.

इसे भी पढ़ें- सोनिया व राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में FIR पर भड़के गहलोत, बोले- एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री ने वैश्विक मंच पर महात्मा गांधी के सम्मान का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित जी-20 के कई राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. आजादी के बाद भारत आने वाले सभी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाते हैं, जो विश्व स्तर पर गांधी जी के कद को दर्शाता है, लेकिन विडंबना यह है कि अपने देश में ही उन्हें मिटाने की साजिश रची जा रही है.

गहलोत ने इस कदम को भावनात्मक रूप से गलत ठहराते हुए कहा कि महात्मा गांधी आजीवन प्रभु राम के अनन्य भक्त रहे और अंतिम सांस तक 'हे राम' ही पुकारा. केंद्र सरकार उसी 'राम' नाम की आड़ में गांधी जी को दरकिनार करने का प्रयास कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है.

अपने फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार: गहलोत ने मांग की है कि सरकार को इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा दुनिया भर में इसका संदेश बहुत गलत जाएगा. महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए यूएन द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है जो दिखाता है कि दुनियाभर में महात्मा गांधी का कितना सम्मान है. ऐसे कृत्यों से लगता है कि भाजपा का अहिंसा में विश्वास नहीं है.

इसे भी पढ़ें- 'नोटबंदी और कोरोना जैसे हालात': गहलोत ने SIR प्रक्रिया और सरकार पर साधा निशाना

TAGGED:

MAHATMA GANDHI
RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE
मनरेगा का बदलेगा नाम
NAME CHANGE
ASHOK GEHLOT ON MNREGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.