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PM मोदी के बाड़मेर दौरे पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- युवाओं का स्वाभिमान लूट रही BJP

भाजपा सरकार द्वारा इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे की आड़ में जिला मुख्यालयों पर युवाओं को जबरन जुटाकर जॉइनिंग लेटर बांटने का यह भद्दा तमाशा युवाओं के स्वाभिमान पर चोट है. जिला प्रशासन को लक्ष्य देकर भीड़ जुटाना और उनके आने-जाने-खाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर राजनीति करना अनैतिक है.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाड़मेर दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. साथ ही युवाओं को नौकरियों के जॉइनिंग लेटर भी वितरित करेंगे. इस कार्यक्रम के लिए कई जिलों में युवाओं को जुटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है.

युवाओं का इस्तेमाल: गहलोत ने कहा कि "राजस्थान की भाजपा सरकार कान खोलकर सुन ले- आप युवाओं को नौकरी देकर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये युवा दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपना हक हासिल करते हैं। हमारी सरकार ने भी रिकॉर्ड नौकरियां दीं, लेकिन कभी युवाओं का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया."

नौटंकी वाले कार्यक्रम: उन्होंने आगे कहा कि शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश में भर्तियां समय पर पूरी नहीं हो रही हैं, कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन वीआईपी दौरों पर ऐसे नौटंकी वाले कार्यक्रम समय पर हो जाते हैं. मंच से फोटो खिंचवाकर लेटर बांट दिए जाते हैं, पर असली जॉइनिंग के लिए युवा महीनों भटकते रहते हैं.

गहलोत ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार से लेकर वर्तमान भाजपा सरकार तक, भाजपा ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सर्कस और सरकारी सिस्टम को मजाक बना दिया है. राजस्थान का युवा इस झांसे को देख रहा है और समय आने पर इस अपमान का करारा जवाब देगा.

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