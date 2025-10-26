ETV Bharat / state

गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले- नगरीय निकायों में प्रशासक लगाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार

अशोक गहलोत ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर: हाल ही में कई नगरी निकायों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक लगाए जाने के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा की नगरी निकाय पंचायत चुनाव नहीं करवा कर राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है. गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है. संविधान के अनुच्छेद 243-E में पंचायतीराज संस्थानों एवं 243-U में नगरीय निकायों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में करवाने का प्रावधान है. इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता. इसी तरह, गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज़ शेख तथा अन्य केस व पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर पांच साल में पंचायतीराज के चुनाव करवाए जाएं.