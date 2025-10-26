ETV Bharat / state

गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले- नगरीय निकायों में प्रशासक लगाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार

गहलोत ने पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.

अशोक गहलोत
अशोक गहलोत (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 12:03 PM IST

जयपुर: हाल ही में कई नगरी निकायों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक लगाए जाने के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. गहलोत ने कहा की नगरी निकाय पंचायत चुनाव नहीं करवा कर राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है.

गहलोत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है. संविधान के अनुच्छेद 243-E में पंचायतीराज संस्थानों एवं 243-U में नगरीय निकायों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में करवाने का प्रावधान है. इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता. इसी तरह, गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज़ शेख तथा अन्य केस व पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर पांच साल में पंचायतीराज के चुनाव करवाए जाएं.

इसे भी पढ़ें: एकल नगर निगम व्यवस्था से घटेगा वित्तीय भार, बढ़ेगा समन्वय और जवाबदेही

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार पंचायतीराज संस्थानों एवं नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर यहां चुनाव नहीं करवा रही है. यह सीधा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री दोनों ही पंचायतीराज की राजनीति से शुरुआत कर यहां तक पहुंचे हैं.

हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार : गहलोत ने कहा कि प्रशासक लगाने से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप से हो गए हैं.पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है. इन चुनावों से जो नई लीडरशिप पैदा होती है जो आगे बढ़ती परन्तु केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं. संविधान की हत्या कर रही भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम की जितनी निंदा की जाए वो कम है.

