नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, गहलोत-जूली बोले, 'सत्य की जीत हुई'
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. जीत सच्चाई की हुई.
Published : December 16, 2025 at 2:27 PM IST
जयपुर: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेने से इनकार किया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला 'सत्ता पर सत्य की विजय' का प्रमाण है. कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) का कोई मामला नहीं बनता.
गहलोत ने लिखा, 'हम शुरू से ही कह रहे थे कि यह मोदी सरकार द्वारा रचित एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार की छवि खराब करना था. कुछ दिन पूर्व इसलिए ही इस केस में ED ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई क्योंकि जब से इन्होंने चालान पेश किया, तब से इन्हें पता था कि इस केस में कोई दम नहीं है. मोदी सरकार के दबाव में ED ने कोर्ट में अपनी भद्द पिटवाई है. आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, अंततः जीत सच्चाई की ही हुई है.'
The decision of Delhi’s Rouse Avenue Court in the National Herald case is proof of the victory of truth over power.— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 16, 2025
By rejecting the ED’s complaint against Smt. Sonia Gandhi & Shri @RahulGandhi, the court has made it clear that no case of money laundering under the PMLA is made…
वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सत्य को सत्ता के दबाव में दबाया नहीं जा सकता. कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध ED की शिकायत खारिज कर स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में PMLA के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं. जूली ने कहा कि यह केस शुरू से ही मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार को बदनाम करना था. जब आरोपों में दम नहीं बचा, तो एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, लेकिन अदालत में सच टिक गया. आज न्याय ने साफ संदेश दे दिया- सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.'
कांग्रेस ने कहा, 'सत्य की जीत हुई': वहीं इससे पहले कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल आईएनसी इंडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'सत्य की जीत हुई है. मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है. अदालत में यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित बताया है. अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्र अधिकार से बाहर है उसके पास कोई FIR नहीं है, जिसके बिना कोई मामला नहीं बनता है. कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदलने की भावना से की जा रही कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है. कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, हमें कोई भी डरा नहीं सकता है क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं.'