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NEET पेपर लीक पर गहलोत और डोटासरा का तंज, बोले- CBI सरकार का तोता, जेपीसी से हो जांच

जयपुर: नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब कांग्रेस केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर मुखर हो गई है. लगातार इस मामले को लेकर मोदी सरकार और भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोगों की अब पोल खोलने शुरू हो गई है.

गहलोत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2024, 2025 और 2026 में नीट का पेपर आउट हुआ है, यह बहुत ही गंभीर विषय है. 22 लाख बच्चों के भविष्य पर क्या गुजर रही होगी. गहलोत ने कहा कि एसओजी कितनी सफाई दे ले, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अब बहानेबाजी कर रहे हैं. एसओजी के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज देते हैं, क्या मतलब है, यह बहुत ही गंभीर मामला है, अब इन सब की पोल खुल जाएगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

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सीबीआई बीजेपी का तोता, जेपीसी से हो जांच: वहीं, इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, इसलिए इस मामले की जांच संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (जेपीसी) से होनी चाहिए. न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में इस मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के नेताओं को बताना चाहिए कि इस परीक्षा के बड़े-बड़े मगरमच्छों को कब पकड़ा जाएगा. डोटासरा ने कहा कि 2025-2026 में भी पेपर लीक हुआ था तब धर्मेंद्र प्रधान जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं जवाब दूंगा और सुप्रीम कोर्ट में गलत बयान कर के बच गए, अब पतली गली से निकलकर भाग रहे हैं.

NTA एनजीओ संस्था: डोटासरा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि NTA एक एनजीओ है जो बीजेपी के लिए काम करती है. उस संस्था को नीट के पेपर की जिम्मेदारी दे दी गई है. तीन बार पेपर आउट हो गया. उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा इसलिए करा दी क्योंकि 22 लाख नए बच्चों का डाटा आ जाएगा और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था तब सीबीआई की जांच हो जाती तो आज यह नौबत नहीं आती, लेकिन तब जांच नहीं दी गई, क्योंकि इससे केंद्र सरकार के बदनामी हो जाएगी.

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