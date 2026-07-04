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गहलोत-डोटासरा बोले, 'सरकारी कार्यक्रम में भी भाजपा नेता की तरह व्यवहार करते हैं प्रधानमंत्री'

गहलोत और डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस के कामों को गिनाया.

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Source- DIPR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 6:29 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बाड़मेर में बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामों और भ्रष्टाचार को लेकर भी खूब हमला बोला, जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है. दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम को भी राजनीति का मंच बनाकर रख दिया.

'कोविड में भी नहीं रूका काम': पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में भी भाजपा नेता बनकर ही व्यवहार करते हैं. आज प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के उद्घाटन पर कहा कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस सरकार के दौरान रिफाइनरी का काम ठप रहा और भाजपा के ढाई साल में पूरा काम हुआ, ऐसी बातें सुनने में हास्यास्पद लगती हैं. गहलोत ने आगे लिखा, 'कांग्रेस सरकार में कोविड जैसी मुश्किल परिस्थिति में भी यहां काम नहीं रुका और रिफाइनरी का 85% काम 2018 से 2023 के बीच पूरा हुआ. भाजपा सरकार ने तो बजट में अगस्त 2025 तक काम पूरा करने की घोषणा की थी, जो करीब एक साल देरी से हुआ है.'

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'रिफाइनरी की कल्पना कांग्रेस पार्टी ने की': वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन था. यहां की जनता को प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि वे अपने पद की गरिमा के अनुरूप बोलें, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी जी ने सरकारी मंच को कांग्रेस-बीजेपी और राजनीतिक आरोपों का मंच बना दिया. जिस रिफाइनरी की कल्पना कांग्रेस पार्टी ने की, जिसका शिलान्यास 2013 में यूपीए सरकार में हुआ. तत्कालीन UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी के संकल्प और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ मनमोहन सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व ने जिसे संभव किया, जिसका 85% कार्य 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ, उसका पूरा श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा सफेद झूठ बोला गया.

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'यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों की हुई अनदेखी': डोटासरा ने कहा कि जिस यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों का समर्पण हुआ, उसे ऐतिहासिक बताना समझ से परे है. पीएम मोदी अगर आपको सच में राजस्थान की चिंता होती तो यमुना जल समझौते में हरियाणा की मनमानी नहीं चलती. आप देश के मुखिया होने के नाते राजस्थान के साथ न्याय करते. अगर आपको वास्तव में राजस्थान की फिक्र होती तो 2018 की चुनावी रैलियों में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा अब तक पूरा हो जाता.

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'पेट्रोल-डीजल की दाम अब हों कम': पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 2023 की चुनावी रैलियों के दौरान आपने गारंटी दी थी कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा और गुजरात के बराबर पेट्रोल-डीजल की कीमतें करेंगे, लेकिन आज तक जनता ठगी जा रही है. खाड़ी देशों में तनाव के दौरान आपने 8 से 10 रुपए पेट्रोल-डीजल प्रति लीटर महंगा किया, लेकिन अब जब कच्चे तेल की कीमतें करीब 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ चुकी हैं, तो जनता को राहत देने पर एक शब्द क्यों नहीं कहा? स्व. कन्हैयालाल के नाम पर आपने खूब वोट मांगे, ध्रुवीकरण किया, लेकिन आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं दिलाया, उस पर भी आप मौन रहे. राजस्थान में ढाई साल से जनता त्राहिमाम कर रही है, अस्पतालों में महिलाओं की मौत हो रही है. लेकिन आपने हेल्थ फेलियर की कोई सुध नहीं ली.

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