ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप, 'राहुल गांधी को पत्र लिखने वालों पर डाला गया दबाव, एनडीए के पक्ष में काम कर रहा आयोग'

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले 272 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों पर दवाब डालकर ऐसा करने को कहा गया था. गहलोत ने शनिवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट में लिखा कि बेहतर होता कि यह लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इसी तरह का पत्र चुनाव आयोग को भी लिखते.

गहलोत ने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी की ओर से हरियाणा चुनाव में वोट चोरी को लेकर सामने लाए गए तथ्यों पर चुनाव आयोग अभी तक जवाब नहीं दे सका है. चोरी पकड़े जाने के कारण इस बार 272 सांसद के आंकड़े से दूर रही भाजपा ने 272 लोगों से राहुल गांधी के विरोध में पत्र लिखवाकर चुनाव आयोग की वकालत की है. ऐसे लोग जिन्होंने 30-35 साल की सेवाएं ब्यूरोक्रेसी, ज्यूडिशियरी या सेना के साथ दी हैं, उनकी ओर से ऐसा पत्र दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा लगता है कि इन पर दबाव डालकर यह पत्र लिखवाया गया है.