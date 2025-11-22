ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप, 'राहुल गांधी को पत्र लिखने वालों पर डाला गया दबाव, एनडीए के पक्ष में काम कर रहा आयोग'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र बचाए रखना चाहते हैं, वो ऐसा पत्र चुनाव आयोग को लिखते और स्पष्टीकरण मांगते.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ETV Bharat Rajasthan Team

November 22, 2025

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले 272 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों पर दवाब डालकर ऐसा करने को कहा गया था. गहलोत ने शनिवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर पोस्ट में लिखा कि बेहतर होता कि यह लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इसी तरह का पत्र चुनाव आयोग को भी लिखते.

गहलोत ने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी की ओर से हरियाणा चुनाव में वोट चोरी को लेकर सामने लाए गए तथ्यों पर चुनाव आयोग अभी तक जवाब नहीं दे सका है. चोरी पकड़े जाने के कारण इस बार 272 सांसद के आंकड़े से दूर रही भाजपा ने 272 लोगों से राहुल गांधी के विरोध में पत्र लिखवाकर चुनाव आयोग की वकालत की है. ऐसे लोग जिन्होंने 30-35 साल की सेवाएं ब्यूरोक्रेसी, ज्यूडिशियरी या सेना के साथ दी हैं, उनकी ओर से ऐसा पत्र दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा लगता है कि इन पर दबाव डालकर यह पत्र लिखवाया गया है.

एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है चुनाव आयोग: पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट में दावा किया कि पूरा देश जान चुका है कि चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा और एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद 12 राज्यों में जल्दबाजी में एसआईआर करवाई जा रही है. राहुल गांधी देशहित में इस संस्था और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. जो लोग लोकतंत्र बचाए रखना चाहते हैं, वो ऐसा पत्र चुनाव आयोग को लिखते और वोट चोरी पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण मांगते.

