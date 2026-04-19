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गहलोत का आरोप: पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ​तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर षडयंत्र कर भाजपा स्थाई रूप से सत्ता में बने रहना चाहती है.

Gehlot speaking to the media at his residence
अपने आवास पर मीडिया से बात करते गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 3:26 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. गहलोत ने कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए इस्तेमाल की है, ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है. गहलोत ने कहा कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया.

'विपक्षी दलों ने किया एक्सपोज': गहलोत ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक ही एजेंडा है कि हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराओ. गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करो, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराओ. राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास किया. गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में मोदी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा था जिसे कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक्सपोज कर दिया. क्योंकि यह एक षड्यंत्र था कि भाजपा स्थाई रूप से सत्ता में बनी रहे. जैसे चीन और रूस में होता है. जहां पर चुनाव आयोग नाम मात्र का होता है. गहलोत ने कहा कि देश में भी चुनाव आयोग के नाम मात्र का रह गया है. न्यायपालिका दबाव में है. यहां पर जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सब उनके इशारे पर चल रही है. ईडी 50 करोड़ का छापा डालती है और फोन आते ही छापा वापस कर लिया जाता है.

पढ़ें: गहलोत बोले, 'प्रधानमंत्री संसद भंग कराकर चुनाव कराएं, पता लग जाएगा महिलाएं किसके पक्ष में हैं'

'प्रधानमंत्री का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का': गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए. उसके बाद उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखा. उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए. गहलोत ने कहा कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था. प्रधानमंत्री को मालूम था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष साथ नहीं देगा. गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल में खुद को भी शामिल नहीं किया.

पढ़ें: महिला आरक्षण बिल: गहलोत का पीएम मोदी व शाह पर तीखा हमला, बोले- विपक्ष को बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ एक्सपोज

'हमने 2023 में समर्थन किया था': पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने सबसे पहले पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण दिया था. सोनिया गांधी जब यूपीए के चेयरपर्सन की तब उन्होंने ऐसे प्रयास किए थे कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिले. महिला आरक्षण हमारा एजेंडा है. इसलिए हमने 2023 में महिला आरक्षण बिल पर समर्थन दिया था. पक्ष–विपक्ष ने मिलकर इसे पास किया था. प्रधानमंत्री की नियत साफ होती तो जो सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करते. दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर स्वयं उनसे बात करते.

पढ़ें: गहलोत का पीएम मोदी पर आरोप, बोले- राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस महिला आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक

'प्रधानमंत्री ने खड़गे और राहुल की बात नहीं मानी': गहलोत ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बार-बार प्रधानमंत्री को आग्रह किया था कि संसद का विशेष सत्र 29 अप्रैल के बाद बुला लीजिए. लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी और 15, 16 और 17 अप्रैल को विशेष सत्र बुला लिया. जब बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा था. गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार को मालूम था कि यह बिल पास नहीं होगा. प्रधानमंत्री ने आज बंगाल में जिस तरह का भाषण दिया है, उन्होंने बंगाल की महिलाओं को भड़काने का काम किया है. गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका एक ही सपना है कि कैसे सत्ता में बने रहे.

'परिसीमन का किया खेल': गहलोत ने कहा कि यह देश में अपनी मर्जी से परिसीमन करना चाहते हैं. जैसा इन्होंने असम में किया है. असम में कांग्रेस को 37.48 पर्सेंट वोट मिला जबकि भाजपा को 37.43% वोट मिला. कांग्रेस को तीन लोकसभा सीट मिली जबकि भाजपा को 9 सीटें मिली है. परिसीमन ही इस प्रकार से किया है कि भाजपा की जीत हो और विपक्ष के लोग हारते रहें.

'भाषण में राजीव गांधी का नाम नहीं लिया': गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जब कल राष्ट्र के नाम संबोधन देने आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो यह बात कहेंगे कि वह महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में नया मैंडेट लेना चाहते हैं और संसद को भंग कर चुनाव कराना चाहते हैं. गहलोत ने कहा यह देश और बंगाल तमिलनाडु के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह कहते कि महिला आरक्षण राजीव गांधी की देन है. कांग्रेस को इसमें साथ देना चाहिए, तो यह एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी राजीव गांधी का नाम नहीं लिया और विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं.

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