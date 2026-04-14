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अशोक गहलोत बोले, 'बीजेपी संविधान विरोधी, राहुल गांधी लड़ रहे संविधान बचाने की लड़ाई'

'संविधान से बड़े पदों पर पहुंचे दलित–पिछड़े': गहलोत ने कहा कि यह संविधान की ही ताकत है, जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों तक पहुंचे हैं. मगर आज संविधान पर हमले हो रहे हैं. इसलिए राहुल गांधी संविधान को बचाने और जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं, ताकि जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतना अधिकार मिल सके. लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी राहुल गांधी को यह मांग उठाने पर अर्बन नक्सल तक कह चुके हैं. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां संविधान के अनुरूप है, लेकिन भाजपा की नीतियां संविधान के बिलकुल खिलाफ है. भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते. आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 50 सालों तक तिरंगा तक नहीं फहराया.

'भाजपा संविधान को कुचलने पर आमदा': गहलोत ने कहा कि बाबा साहब के संविधान ने प्रत्येक महिला और पुरुष को वोट का अधिकार दिया. यह संविधान प्रत्येक भारतीय का सुरक्षा कवच है. बाबा साहब के संविधान ने भारत में मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भाजपा इस संविधान को कुचलने और बदलने पर आमादा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग आए दिन संविधान पर प्रहार करते हैं और उसे बदलने की बात करते हैं. ऐसे मुश्किल वक्त में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाजपा के सामने चट्टान की तरह डटे हुए हैं और संविधान को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं.

कुचामन सिटी: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को डीडवाना में डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भाजपा पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने भाजपा पर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां उड़ाने और उसे बदलने का आरोप लगाया. गहलोत ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सभी वर्गों, धर्मों और जातियों को समानता का अधिकार दिया और उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किया.

'राष्ट्रपति या राज्यपाल करें हस्तक्षेप': पूर्व सीएम गहलोत ने निकाय और पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 सालों के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हैं. सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव करवाने के आदेश दे चुका है, लेकिन भाजपा सरकार अब भी चुनाव नहीं करवा रही और चुनाव टालने का प्रयास कर रही है. इस मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को हस्तक्षेप कर चुनाव करवाने चाहिए, फिर भी अगर सरकार संविधान के अनुरूप चुनाव नहीं करवाए जाते, तो ऐसी सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए. गहलोत ने कहा कि गांव-गांव में भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है. महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं. भ्रष्टाचार बढ़ गया है.

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'योजना बंद नहीं करनी चाहिए थी': गहलोत ने कहा कि हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है. आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही. लोगों को मिलने वाला राशन किट बंद कर दिया. कल मुझे एक बाइक पर व्यक्ति मिला, जिसके पास हमारी राशन योजना का थैला था. मैंने उसकी रील बनाई और उसे रोककर पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि पहले आपकी सरकार में थैला हमें भरा हुआ मिलता था, अब थैला खाली पड़ा है. गहलोत ने सवाल उठाया कि सरकार बदल गई, तो भजनलाल जी को मेरी फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा लेनी थी, मगर योजना बंद नहीं करनी चाहिए थी.

'जनभावना के विरुद्ध किए काम': गहलोत ने अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि हमने निशुल्क दवाई और जांच योजना शुरू की. 25 लाख तक का निशुल्क उपचार दिया. लेकिन इस सरकार ने हमारी सभी योजनाओं को बंद कर दिया. इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है. गहलोत ने लोगों को नए डीडवाना जिले की बधाई देते हुए कहा कि हमने प्रदेश में 19 नए जिले बनाए थे, जिनमें डीडवाना भी शामिल था. लेकिन इस सरकार ने जनता की भावनाओं की विपरीत जाकर अनेक जिलों को फिर से समाप्त कर दिया. गहलोत ने कहा कि भाजपा झूठ, ईडी और सीबीआई के हथकंडों के सहारे चुनाव जीतती है. इस सरकार ने ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस और अन्य दलों को डराने का काम किया है.