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अशोक गहलोत का आरोप, 'सत्ता के लिए जनसंघ ने अपनी विचारधारा जनता पार्टी में मर्ज की'

मीडिया से बात करते पूर्व सीएम अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस ) और बीजेपी पर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि आरएसएस के लोग भाजपा से मिले हुए थे, अगर किसी का अंग्रेजों से मिले हुए होने का इतिहास है, तो वो आरएसएस का है. गहलोत ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के समय भाजपा नहीं थी, जनसंघ का उदय आजादी के बाद हुआ. गहलोत ने कहा कि जनसंघ और आरएसएस के लोग इतने समझौतावादी हैं कि सत्ता में आने के लिए इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी और अपनी विचारधारा और झंडा जनता पार्टी में मर्ज कर दिया.