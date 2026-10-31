अशोक गहलोत का आरोप, 'सत्ता के लिए जनसंघ ने अपनी विचारधारा जनता पार्टी में मर्ज की'
गहलोत ने सीएम भजनलाल पर तंज कसते हुए कहा पत्रकारों के लिए 75 लाख में फ्लैट और शिखर अग्रवाल के लिए 15 लाख में विला.
Published : October 31, 2026 at 1:45 PM IST
जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस ) और बीजेपी पर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि आरएसएस के लोग भाजपा से मिले हुए थे, अगर किसी का अंग्रेजों से मिले हुए होने का इतिहास है, तो वो आरएसएस का है. गहलोत ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के समय भाजपा नहीं थी, जनसंघ का उदय आजादी के बाद हुआ. गहलोत ने कहा कि जनसंघ और आरएसएस के लोग इतने समझौतावादी हैं कि सत्ता में आने के लिए इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी और अपनी विचारधारा और झंडा जनता पार्टी में मर्ज कर दिया.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस के नेताओं ने 10-10 साल तक जेल काटी है. उन्होंने दावा किया कि संघ के लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते थे. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि देश में अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले, तो वो देशद्रोही हो जाता है. देश में न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और चुनाव आयोग तक दबाव में काम कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने नौजवानों से आह्वान किया कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा के महापुरुषों का देश की आजादी में क्या योगदान रहा है. जब तक वो अध्याय नहीं करेंगे, तब तक अपनी विचारधारा नहीं बना पाएंगे.
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'मुख्यमंत्री के अधीन है एसीबी' : गहलोत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज होने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसीबी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन हैं. इसलिए केवल मामला ही दर्ज हुआ है. इसकी जांच आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर संशय है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम भजनलाल पर भी आरोप लगे हैं कि उनकी अध्यक्षता में एक कंपनी के पक्ष में फैसला हुआ था और मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक कोई अधिकारी रहे हैं, तो वो शिखर अग्रवाल हैं. गहलोत ने दावा किया इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि सीएम की मौजूदगी में जो झगड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर उसके बारे में बताना चाहिए या फिर जो लोग वहां मौजूद थे, उन्हें बताना चाहिए.
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'ऐसी स्कीम तो सबके लिए निकालनी चाहिए': पूर्व मुख्यमंत्री ने विला खरीद मामले पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि 6.40 करोड़ में विला खरीदे गए. 15 लाख में एक विला मिला और बाद में उसे लीज पर दे दिया गया. ऐसी स्कीम तो सबके लिए निकालनी चाहिए, सबको फायदा होगा. गहलोत ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए 75 लाख में फ्लैट और शिखर अग्रवाल के लिए 15 लाख में विला. क्या यह स्कीम केवल शिखर अग्रवाल के लिए निकाली गई थी. मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए.
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एसीबी की महिला एडीजी पर भी उठाए सवाल : गहलोत ने दावा किया कि एसीबी की महिला एडीजी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जबरन मुकदमा दर्ज करने के लिए धमकाती है. जबकि एसीबी के डीजी दबाव में काम कर रहे हैं. गहलोत ने दावा किया कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के केस में भी जांच अधिकारी ने कहा कि केस नहीं बनता, लेकिन डीजी ने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एडीजी सुपर डीजी हैं. महिला अधिकारी को इसीलिए तैनात किया गया है कि जैसे ही कोई आदेश ऊपर से मिलता है, वह तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जबरन लोगों को परेशान करना गलत है. गहलोत ने कहा कि आज देश में मुख्यमंत्री और मंत्री लेवल के कई नेताओं ने डेढ़-डेढ़ साल जेल में काटी है. उन पर क्या बीती होगी. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है.
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3 साल से जल रहा है मणिपुर : गहलोत ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था. अटल बिहारी वाजपेई ने संसद में उन्हें दुर्गा कहा था. इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया. आज देश में 3 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री–गृहमंत्री वहां की सुध नहीं ले रहे हैं. प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर गए हैं. लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पाए. अभी वहां पर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसा लगता है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं है.
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पीसीसी में सर्व धर्म प्रार्थना सभा : इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गहलोत सहित पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे. गहलोत ने कहा कि सरदार पटेल का योगदान भी देश की आजादी में कम नहीं था. उन्होंने देश की आजादी के बाद 542 रियासतों का एकीकरण किया. गहलोत ने कहा कि दिल्ली में कल होने वाली रैली लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस लड़ाई में सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए.