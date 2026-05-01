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मजदूर दिवस पर गहलोत बोले, सिलिकोसिस के प्रति मजदूरों को जागरूक कर सरकार पर बनाएंगे दबाव

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मजदूरों को अपनी बात रखने सड़क पर आना पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण.

मीडिया से बात करते अशोक गहलोत
मीडिया से बात करते अशोक गहलोत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 12:14 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में खनन प्रभावित इलाकों में सिलिकोसिस की बीमारी से कई मजदूरों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे सिलिकोसिस प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे. सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा. वहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के एग्जिट पोल अनुमान को लेकर उन्होंने कहा कि उन पर कोई भरोसा नहीं करता. एग्जिट पोल के अनुमान कभी सही निकलते हैं और कभी गलत. अशोक गहलोत ने आज शुक्रवार को मजदूर दिवस के मौके पर अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की.

सिलिकोसिस पीड़ितों की दर्दनाक मौत : उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस से पीड़ित मजदूरों की स्थिति बड़ी नाजुक है. खनन मालिकों की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों को पाबंद करे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ काम करें. आजकल कई उपकरण भी आ गए हैं. नई गाइडलाइन भी आई है. उसे फॉलो करने वाले मजदूरों से ही काम करवाया जाना चाहिए. कई बार मजदूर खुद भी लापरवाही बरतता है. जब बीमारी हो जाती है तो मौत निश्चित है. इस बीमारी से पीड़ित जब तक जिंदा रहते हैं. घर वाले भी परेशान रहते हैं. मौत भी काफी दर्दनाक होती है.

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पहले टीबी समझकर होता था सिलिकोसिस का इलाज : पहले सिलिकोसिस को टीबी कि बीमारी समझकर इलाज होता था. सरकार ने पहल की. आज राजस्थान में बीमारी को खोजकर हमारी सरकार आई तो राहत पैकेज दिए. अब सवाल यह है कि बीमारी हो ही क्यों. सिकंदरा में एक कार्यक्रम में 150 से ज्यादा विधवा महिलाएं आई थी. सिलिकोसिस बीमारी ने कई परिवार उजाड़ दिए. परिवारों पर क्या बीतती होगी. एक महिला विधवा हो जाए, उसके घर में क्या बीतती होगी. सरकार को आगे आना होगा.

सरकार पर बनाएंगे दबाव : गहलोत ने जहां भी माइनिंग होती है. वहां यह हालात होते हैं. इसलिए मैंने तय किया कि जहां भी सिलिकोसिस की शिकायत आएगी. खुद जाकर लोगों को जागृत करूंगा. सरकार पर दबाव बनाकर रखेंगे. उन्होंने बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमानों को लेकर कहा कि इन पर कोई भरोसा नहीं करता है. कभी सच होते हैं और कभी नहीं. 4 मई को नतीजे आने पर साफ हो जाएगा. इसी के आधार पर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना सहित अन्य मामलों में फैसले लेगी.

न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण : गहलोत बोले, आज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है. हालात गंभीर हैं. मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. नोएडा में हाल ही में कितना बड़ा तमाशा हुआ. मजदूरों को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर आना पड़ा. यह सरकार के लिए एक चेतावनी की तरह है कि किस प्रकार से मजदूरों का ध्यान रखा जाए. मालिकों की ड्यूटी है कि किस प्रकार से वो अपने मजदूरों का ध्यान रखें.

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न्यूनतम मजदूरी में राजस्थान निचले पायदान पर : उन्होंने कहा, मजदूरों के हितों का ध्यान रखना मालिकों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है. जिसका अभाव होने पर ऐसे हालात बनते हैं. यह चिंताजनक है. राजस्थान की स्थिति और खराब है. न्यूनतम मजदूरी के पैमाने पर राजस्थान देश में निचले पायदान वाले प्रदेशों में है. यह ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है. वे बोले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस संबंध में उन्होंने कल एक पत्र लिखा है. जिसमें मजदूरी बढ़ाने की बात है. जिससे राजस्थान में श्रमिकों शांति बनी रहे.

गिग वर्कर कानून के नियम नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण : वे बोले, हमारी सरकार ने गिग वर्कर्स का कानून पास किया था. यह कानून लाने वाला राजस्थान देश में पहला प्रदेश था. कई लोगों ने तब कहा था कि यह कानून देश के हर राज्य और दुनिया के हर देश में बनना चाहिए. राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पहल को देश और दुनिया में पहचान मिली थी. वे बोले, दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और नई सरकार ने उस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया. इन्होंने न तो नियम बनाए और न ही उस कानून की रक्षा कर पाए. यह स्थिति बहुत गंभीर है. सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए.

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