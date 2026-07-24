ETV Bharat / state

'छात्रों को भड़काकर आंदोलन की आड़ में हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं..' मंत्री अशोक चौधरी का विपक्ष पर हमला

अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार ( ETV Bharat )