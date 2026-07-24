'छात्रों को भड़काकर आंदोलन की आड़ में हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं..' मंत्री अशोक चौधरी का विपक्ष पर हमला
मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी.
Published : July 24, 2026 at 5:36 PM IST
पटना: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं, इसके बावजूद विपक्ष भारत बंद का आह्वान कर रहा है. उनके मुताबिक छात्र आंदोलन की आड़ में विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है.
'प्रदर्शन का अधिकार लेकिन कानून से खिलवाड़ नहीं' : अशोक चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है. सरकार किसी के लोकतांत्रिक अधिकार का विरोध नहीं करती, लेकिन यदि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा फैलाने की कोशिश की गई तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.
''लोग इस तरह का डिस्ट्रेस कर रहे हैं. आंदोलन में 10 परसेंट अगर छात्र हैं, तो उसमे 80 परसेंट बाहरी लोग हैं जो जान बूझकर के उसको हवा दे रहे हैं. छात्र हमारी पूंजी हैं. हमारे भविष्य हैं, उनके साथ हैं. उसमे कुछ लोग घुस कर के उसको हाइजैक करना चाह रहे हैं. कुछ बात कहना चाह रहे हैं. आपको क्या लगता है कि छात्र इस तरह से उदंड हो सकते हैं?''- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार
'युवाओं को भड़काना उचित नहीं' : मंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और सरकार उनके हितों के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी छात्र आंदोलन से निकले हैं, लेकिन कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया. उनके अनुसार विपक्ष छात्रों को उकसाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है.
सदन में विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी : अशोक चौधरी ने विधानसभा के भीतर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों के प्रति विपक्ष का व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है. उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की.
सीएजी रिपोर्ट पर सरकार का पक्ष : सीएजी रिपोर्ट को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री ने कहा कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अपने अपने खर्च का पूरा ब्यौरा देंगे. उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की प्रक्रिया होती रही है और इसे घोटाले का नाम देना पूरी तरह गलत है.
'सिर्फ आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती' : पुल निर्माण और सरकारी खर्च को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोग बिना तथ्य के कह रहे हैं कि पुल नहीं बना और पैसा खर्च हो गया. उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती. यदि किसी के पास प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए.
सरकार का स्पष्ट संदेश : मंत्री ने दोहराया कि सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करती है और शांतिपूर्ण विरोध पर किसी को आपत्ति नहीं है. लेकिन यदि कोई कानून हाथ में लेने या हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.
विपक्ष के आरोपों को किया खारिज : बिहार में छात्रों का आंदोलन हिंसक होने पर विपक्ष को लताड़ा है और कहा है कि विपक्ष छात्रों को भड़का रहा है. वहीं दूसरी ओर चार दिनों के मानसून सत्र में आई सीएजी की रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर है और वह वित्तिय अनियमितता का आरोप लगा रहा है. ऐसे में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.
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