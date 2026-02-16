ETV Bharat / state

अब क्लास रूम में बच्चों को राजनीति की पाठ पढ़ाते नजर आएंगे मंत्री अशोक चौधरी

पटना : बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है. उन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है.

एक ओर जहां वह राज्य सरकार में मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहीं अब वह कक्षा में छात्रों को राजनीति विज्ञान का पाठ पढ़ाते नजर आएंगे. वर्तमान में वह बिहार विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन के सदस्य भी हैं.

सहायक प्राध्यापक का संभाला जिम्मा : इस अवसर पर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि यह उनके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है. नई जिम्मेदारी और नया संकल्प लेकर वे विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं.

उन्होंने अपने संदेश में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. पी. शाही के प्रति आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है. इसके साथ ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. उपेंद्र कुमार और कुलसचिव अबू बकर रिजवी का भी धन्यवाद दिया, जिनके सान्निध्य में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है.

डॉक्टरेट हैं अशोक चौधरी : दरअसल, अशोक चौधरी ने राजनीति विज्ञान में शोध कार्य पूरा कर पीएचडी की उपाधि हासिल की है. इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहार में जाति सर्वेक्षण की प्रासंगिकता विषय पर डी. लिट की उपाधि भी प्राप्त की है. उनकी उच्च शिक्षा और शोध का आधार मगध विश्वविद्यालय रहा है, जहां से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की. शिक्षा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए उन्होंने लंबे समय से सामाजिक और शैक्षणिक विषयों पर विचार रखे हैं.